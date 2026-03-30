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Alberto Cowboy comenta rivalidade com Ana Paula e rebate acusações após deixar o BBB 26

Eliminado no domingo, 29, com 67,95% da média dos votos para sair em um Paredão contra Jordana e Leandro, o ex-brother afirmou que já esperava deixar o programa

Estadão Conteúdo
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Alberto Cowboy (Foto: Beatriz Damy / TV Globo)

O empresário Alberto Cowboy, décimo eliminado do BBB 26, participou nesta segunda-feira, 30, do Café com o Eliminado, no Mais Você, onde comentou sua trajetória no reality e revisitou momentos de conflito dentro da casa.

Eliminado no domingo, 29, com 67,95% da média dos votos para sair em um Paredão contra Jordana e Leandro, o ex-brother afirmou que já esperava deixar o programa.

"A gente foge do Paredão igual o diabo foge da cruz. A gente tem que fugir, porque é a maneira de sair do programa. Se você não correr do Paredão, uma hora você sai. Não tem jeito", disse durante a conversa com Ana Maria Braga.

Ele também avaliou a dinâmica do jogo nas semanas anteriores à sua eliminação. "Eu sabia que pela dinâmica que o jogo estava apresentando, as poucas informações que tínhamos ali dentro... Pessoas que eram mais opositores iam para o Paredão e voltavam, e meus amigos estavam tudo escorrendo pelo ralo, falei: 'A hora que eu for, devo ir embora também'", declarou.

Rivalidade com Ana Paula Renault

Um dos pontos abordados foi a relação com Ana Paula Renault, com quem protagonizou discussões durante o confinamento. Ao rever uma das cenas, Alberto negou ter citado a família da participante.

"Em momento algum eu falei da família dela. Eu falei da questão do fato da gente sempre falar que ela não era humana no jogo. Ela sempre vinha com esses argumentos, pegava o que você estava falando e usava a favor dela", afirmou.

O empresário também comentou o episódio em que teve o chapéu amassado durante a discussão. Segundo ele, optou por não prolongar o embate ao perceber o estado emocional da colega.

"Quando eu vi que ela explodiu, fiquei na minha, falei: 'Não quero levar para esse lado, porque talvez eu vou ser interpretado de uma maneira que não quero que seja. Não estou buscando o descontrole dela'. ... Eu não quis ir para fora porque eu não queria causar alguma coisa de ruim com relação a ela."

Repercussão do conflito

Durante a entrevista, Alberto afirmou que não tinha conhecimento de informações pessoais mencionadas por Ana Paula após a discussão. "Eu não vi esse desenrolar. Eu não sabia da história toda, a gente não fica sabendo porque não tem proximidade com a pessoa", disse.

Ele também explicou a intenção por trás das provocações no jogo. "Nesse momento eu quis cutucá-la, quis provocar nela o que ela provocava na gente, porque ela trazia uma narrativa para cutucar a gente. Quero deixar bem claro que eu não falei da questão da saúde delicada do pai dela, eu falei dela da humanidade dela dentro do jogo, que ela não era", completou.

Embates com Milena

Alberto também comentou os embates com Milena ao longo da temporada e refletiu sobre a forma como avaliava o comportamento da sister dentro do jogo.

"Dentro do jogo você começa a analisar a postura da pessoa e não sabe se está sendo natural, se está forçando um pouco", afirmou.

Segundo ele, a percepção mudou com o tempo. "Como é um comportamento muito atípico, a gente ficava assim... Quando eu vi que era natural, eu falei: 'Isso deve estar sendo tão diferente para o público que pode estar encantando o público'", disse.

O empresário também relembrou um episódio após a quinta Prova do Líder, quando eliminou Milena da disputa. Na ocasião, a sister desarrumou sua cama e mexeu em seus pertences. "Para quem está lá dentro tendo a roupa suja não é muito legal, mas para quem está aqui fora se divertindo, eu pensei: 'O povo deve estar gostando desse auê, dessa bagunça'", comentou.

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TV/BBB 26/ALBERTO COWBOY/ANA PAULA/RIVALIDADE/ELIMINAÇÃO
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