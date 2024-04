Alane ganha de fã açaí natural na porta da TV Globo

Alane ganhou um litro de açaí natural do Pará de uma fã na saída do Projac, da TV Globo. A paraense pulou de alegria e abraçou Lia Mendonça, que é influenciadora digital. Alane gostou tanto do presente que deu um beijo no saco de açaí.

"Ahhh Açaí para mim. Ah ganhei açaí, muito obrigada! Açaí de verdade, vou tomar com peixe frito", agradeceu Alane.

Alane recebeu o carinho dos fãs, nesta segunda-feira (15/04), após participar dos compromissos pós-eliminação do BBB 24.

Lia comentou todas as atividades que os paraenses fizeram para que Alane continuasse no programa e chegasse à final. A ex participante do BBB 24 agradeceu novamente toda a ajuda e carinho.