Alane descobre que deixou o BBB 24 com a menor porcentagem para sair: 'Estou menos pior agora'

A paraense Alane foi eliminada no 21º Paredão do BBB 24. A bailarina deixou a casa mais vigiada do Brasil com 51,11% da média dos votos para sair e ficou aliviada ao descobrir sobre os números.

"Caramba, por muito pouquinho eu não fiquei. Estou menos pior agora", disse ao descobrir a porcentagem. Outros números chamaram a atenção da ex-sister: "Caramba, como é que a Bia saiu com 82%? A Raquele com 87%?", questionou. "Então, teve muito a ver também, na época, com quem que estava indo, né? Com dois amigos...", explicou Thaís Fersoza, apresentadora do Bate-Papo BBB.

"A Bia foi com dois amigões", observou Alane. Em seguida, Ed Gama explicou que esse foi o segundo maior Paredão da temporada, perdendo apenas para a berlinda disputada por Davi, Michel e, coincidentemente, por ela também.

A paraense voltou a dizer que estava aliviada e agradeceu pela torcida: "É uma conquista, uma vitória saber que as pessoas realmente tentaram fazer eu ficar. Fico muito feliz com isso".