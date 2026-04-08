BBB 26: na reta final, participantes terão festa temática com Gloria Groove nesta quarta

A duas semanas da final do BBB 22, os participantes seguem com a programação de festas. Nesta quarta-feira, 8, os brothers e sisters participam de um evento na área externa da casa, com show de Gloria Groove.

A apresentação contará com músicas conhecidas do público, como Nosso Primeiro Beijo, Bonekinha e Radar. A artista antecipou que o repertório faz parte das comemorações de dez anos de carreira. A participação no programa ocorre após menções feitas pelos próprios confinados nos últimos dias.

"Fiquei tão feliz de ter sido um dos assuntos da semana entre eles! Foram momentos em que vimos eles não só compartilhando a admiração pela minha arte, mas também educando uns aos outros sobre as diferenças entre identidades de gênero e expressões artísticas. Amo que a cada temporada os próprios participantes acabam pedindo pelo meu show", declarou.

Tema de destinos internacionais

A festa desta quarta terá como proposta uma viagem por diferentes partes do mundo. A cenografia inclui referências a locais como Caribe, África do Sul, Chile, Paris, na França, e Orlando, nos Estados Unidos.

A entrada será inspirada em um cruzeiro, enquanto a pista de dança terá o formato de uma mala aberta com paisagens turísticas. O bar seguirá o estilo de cafés parisienses, e um lounge fará referência à savana sul-africana.

Entre os espaços interativos, haverá um cenário com montanhas nevadas representando o Chile, além de um simulador de montanha-russa inspirado em parques de Orlando.

Cardápio e figurino acompanham proposta

O cardápio da festa também segue o tema internacional. Entre as opções, estão:

- Tostadas de salmão com abacate e empanadas, em referência ao Chile.

- Ceviche e saladas agridoces, inspirados no Caribe.

- Cuscuz com legumes, camarão e ervas, associado à África do Sul.

- Mac & cheese, representando os Estados Unidos.

- Medalhão ao molho de vinho com batatas gratinadas, ligado à França.

As sobremesas fazem referência ao Brasil, com opções como pavê, manjar e quindão. Os figurinos dos participantes terão elementos ligados a viagens, como estampas de postais, selos e bússolas.