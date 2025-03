BBB 25: Adversários fazem as pazes durante a Festa do Líder; veja o resumo da madrugada

A Festa do Líder Maike no BBB 25 serviu para promover a reconciliação entre os brothers na madrugada desta quinta-feira, 13. Enquanto Vinícius, vetado pelo líder, tentava cumprir a tarefa para ir à festa, os adversários aproveitaram o momento para acertar as contas. A noite contou com abraço de Guilherme e Gracyanne, pazes de Vilma e Delma e até forró de Aline com João Gabriel.

Maike veta Vinícius da Festa do Líder

A noite começou com o líder Maike escolhendo Vinícius para ficar barrado da sua festa. O brother precisaria transferir o líquido de um tanque maior para outros cinco tanques menores com a ajuda de um dosador. No fundo de cada tanque tinha uma letra da palavra 'festa,1. Se completasse a palavra, Vinicius podia ir para a festa de Maike. Na primeira hora da prova, o baiano conseguiu pegar a letra F.

Brothers comemoram festa de Maike

A festa de Maike começou repleta de surpresas para os brothers. Com o tema 'Maike Esporte Clube', a celebração do líder trouxe jogos interativos que empolgaram os participantes desde o início.

Maike agradeçe apoio de Delma

Em conversa com Delma, Maike agradeceu à sister pelas palavras de apoio que recebeu na casa sempre que estava para baixo. Ele disse que, apesar de não falar quando está triste, sempre contou com Delma e Gracyanne.

Aline critica postura de sisters na casa

Em conversa com Vitória Strada, Aline criticou a postura de Gracyanne. A sister lembrou da revelação de Seu Fifi que exibiu a musa chamando Eva de "venenosa". Aline conta que Gracyanne diz ter se arrependido, mas que não acredita na mudança de pensamento. "Não mudou. Só é conveniente dizer que ela mudou. Porque nem todo mundo aqui se suportava e agora está todo mundo dando a mão, não faz sentido, só porque o jogo está afunilando", exclamou a Sister.

Aline reforça que a musa fitness está se contradizendo ao ter criticado Eva e Renata, e depois ter dito a Renata que gostava da dupla e nunca teve nada contra elas. Aline conta que quando soube da conversa, confessou às dançarinas que já tinha presenciado incômodos de Gracyanne em relação a elas.

Mais tarde, a baiana conversou com Maike sobre Eva e Renata. Ela contou ao líder que não recebeu parabéns de nenhuma das dançarinas após voltar do Paredão. De acordo com a sister, até João Gabriel, com quem ela teve embates piores, a parabenizou na madrugada de quarta-feira, 12.

Delma e Vilma fazem as pazes

Após os embates no último Sincerão, Delma e Vilma resolveram se acertar durante a festa. As sisters conversaram sobre o ocorrido, e Vilma afirmou que não entendeu por que foi chamada por Delma. Em resposta, Delma se desculpou e explicou que sua intenção era puxar Renata, mas, como não foi escolhida pela dançarina, acabou não seguindo com a decisão. "Fica tudo em mim. Todo mundo faz isso. Por isso eu vou parar no Paredão, porque ninguém tem coragem de botar outra pessoa, aí sobra pra Vilma", desabafou a estudante de nutrição.

A conversa continuou com as duas se divertindo ao lembrar como foi o momento da dinâmica, e Vilma afirmando que nem sabia o que responder a Delma. "A gente virou meme", disse Delma fazendo Vilma cair na risada.

Delma ainda prometeu não indicar Vilma direto ao Paredão caso ela ou seu genro, Guilherme, vençam a próxima Prova do Líder. "A gente pode até dar alvo, porque tem que dar cinco. Mas, na hora de indicar direto, não vai", declarou a dona de casa.

Delma reflete sobre permanência na casa

Gracyanne, Aline e Guilherme se juntam a Delma e Vilma na conversa. Os brothers falam sobre a pernambucana nunca ter enfrentado o Paredão e Vilma avisa que indica Delma direto se for a líder. A pernambucana responde que quer sentir a sensação.

Mais tarde, Vitória diz a Delma que a sister ainda tem muito para viver no reality e Delma responde: "Espero que não". A dona de casa diz que já viveu muita coisa nos dois meses que passou na casa e que não vai aguentar ficar presa lá até o final do programa, pois nasceu para viver livre.

Guilherme e Gracyanne se abraçam

Após afirmar que Gracyanne é seu alvo de voto, Guilherme e a sister se abraçaram na festa. Gracyanne elogiou Guilherme e o pernambucano fez questão de reforçar que seu posicionamento no jogo não é pessoal.

A sister ainda alertou Guilherme sobre as falas de Delma em querer sair do reality, mas o brother respondeu que desistiu de desencorajar pois acha que isso pode estar fazendo mal para a sua sogra.

Aline e João Gabriel dançam juntos e conversam sobre o jogo

Por outro lado, Aline e João Gabriel chegaram a dançar um forró juntinhos na Festa do Líder. Mais tarde os dois conversaram sobre seus posicionamentos no jogo e a sister agradeceu ao goiano por ter lhe dado os parabéns quando ela venceu o último Paredão.

A sister ainda disse que prefere disputar o prêmio com o gêmeo do que com uma pessoa que fugiu dos embates durante o jogo.

Vinícius completa dinâmica e vai para a Festa do Líder

Após quase 6 horas de desafio, Vinícius conseguiu encher todos os tanques e pegar as cinco letras da palavra 'festa'. "Terminei, terminei", gritou o brother aliviado.

O brother entrou na festa ao som da banda Lagum e, embalado pela música, cantou junto enquanto os participantes comemoraram sua chegada.

Minutos depois, Maike justificou o veto em Vinícius e disse ao brother que, se fosse ao contrário, não seria diferente. O brother ainda disse que abriu os olhos após o Sincerão e parabenizou o baiano por ter cumprido o desafio.