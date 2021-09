Batman Day tem festival virtual neste sábado

O Batman Day ou Dia do Batman é celebrado todos os anos sempre no terceiro sábado de setembro em várias partes do mundo. No Brasil, a homenagem ao super-herói mais sombrio de Gotham City, começa neste sábado, 18 e segue até o domingo (19) durante o 1º Festival Virtual Batman Day, que contará com debates, apresentações, discussões e entrevistas com especialistas, fãs e profissionais ligados ao Homem-Morcego, herói considerado ícone da cultura pop. Tudo será transmitido pelo canal Histórias do Cinema.

O evento, promovido pelo produtor cultural e pesquisador André Azenha, promete ser uma maratona gratuita com a participação de pesquisadores, fãs, autores, professores, dubladores, cineastas, quadrinistas, músicos e cosplayers, entre outros.

“Como o evento é virtual e temos convidados de várias partes do Brasil, esperamos ter um público extenso, variado, diversificado e que, tal qual todos os entrevistados, possuem em comum o amor ou interesse por estes heróis de 82 anos”, afirma Azenha, que começou a se interessar pelo personagem ainda criança quando assistia ao desenho animado dos Super Amigos.

Ele conta que a data do Batman Day não tem nenhuma justificativa aparente. “Não tem relação com a primeira publicação dele nas HQs, por exemplo. Mas este ano temos como curiosidade que um dia depois, 19 de setembro, seria aniversário do Adam West, o Bruce Wayne/Batman da cultuada série televisiva exibida entre 1966 e 1968 e que apresentou o personagem para milhões de pessoas”, lembra ele.

Batman e Robin interpretados pelos atores Adam West e Burt Ward (Reprodução)

Azenha é autor dos livros Batman: A Série Animada – Uma Revolução dos Heróis na TV (2020), Histórias: Batman e Superman no Cinema (2016), organizador das exposições Batman 80 Anos – Trajetória do Homem-Morcego nas Telonas (2019), e Mulher-Maravilha 80 Anos – Trajetória da Princesa Amazona nas Telinhas e Telonas (2021, virtual).

Para conseguir viabilizar o evento virtual, ele conta que precisou se virar como um herói. “Basicamente fomos eu e minha esposa Paula Azenha. Tivemos também a ajuda do publicitário Wanderley Camargo na edição dos vídeos. Tudo feito por paixão, ‘na raça’, e com a gentileza dos entrevistados. A ideia seria fazer tudo no dia 18, mas as pessoas envolvidas foram tão generosas e se empolgaram com a iniciativa que indicaram outras e a programação passou para dois dias, mais de 24 horas de entrevistas e informação”, conta.

A partir dessa experiência, Azenha espera conseguir fazer algo maior em breve. “Dessa vez de maneira presencial, em 2022. Mas aí precisaremos de apoiadores, patrocinadores e parceiros que topem se enveredar. É um projeto com potencial cultural e turístico aqui para a cidade de Santos”, diz ele, que vive na cidade paulista.

Entre os convidados confirmados do festival estão: Cláudio Roberto Basílio (blog Sobre Quadrinhos e Santos Comic Expo), Márcio Seixas (dublador), Roberto Sadovski (crítico de cinema do UOL), Rebeca Cambaúva (autora de Batman: O Bruce Wayne de Tim Burton e Christopher Nolan), Carlos Vázquez (portal e podcast Mansão Wayne) e Mario Barroso (editor Batman na Abril de 1989 a 1998).

Na ocasião, será apresentado ainda um vídeo com dicas de livros sobre o homem-morcego e será feita uma homenagem a Márcio Escoteiro, o maior colecionador de Batman no Brasil e um dos maiores do mundo, que faleceu em maio de 2020.

A programação será gratuita e pode ser acessada pelo blog Batman Day Brasil e pelo Facebook e Instagram do evento.