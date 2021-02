Baterista do Beatles processa empresa por usar seu nome em ‘brinquedo’ erótico

Ringo Starr, conhecido mundialmente como baterista dos Beatles, processou uma empresa que produziu e registrou um acessório sexual com o seu nome sem ao menos pedir autorização. O anel peniano, que ganhou o nome de “Ring O”, é produzido pela empresa Screaming O, controlada pela Pacific Coast Holdings, e comercializado há pelo menos 13 anos. As informações são do jornal britânico "Express".

Em 2018, a empresa resolveu registrar o nome do produto, mas eles não contavam com um detalhe, o baterista tinha autorizado que o ‘brinquedinho’ erótico levasse o seu nome, mas não que fosse feito a comercialização do produto.

O Beatles já possui sete marcas registradas de seu nome desde 1962, quando ainda estava ativo no grupo e não quer ser associado a um acessório sexual. A surpresa do artista veio quando a empresa acusou o músico de "invadir a marca registrada", e alegou que seus clientes são novos, e não da geração dos Beatles. Por isso, a companhia não tinha como associar o produto ao cantor.

De acordo com o "Express", representantes de Ringo não quiseram comentar sobre o processo , caso ainda está em andamento, e não tem previsão para sua resolução.