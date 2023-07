Barco vai levar cinema itinerante para 12 cidades ribeirinhas do estado do Pará

A embarcação “O Marujo” é o veículo que irá levar a estrutura de um cinema inflável, juntamente com uma equipe de produtores e artistas, na qual será promovida uma mostra itinerante de cinema em 12 municípios paraenses. Nos meses de julho, agosto e setembro de 2023 a embarcação vai realizar uma expedição fluvial de cinema, que passará pelas cidades de Juruti, Juruti Velho, Oriximiná, Óbidos, Curuá, Alenquer, Belterra, Santarém, Monte Alegre, Prainha, Almerim, Porto de Moz, e Gurupá.

Em Belém a mostra deve acontecer em outubro, e irá percorrer os bairros da capital paraense. O principal objetivo do projeto é democratizar o acesso ao cinema, através da exibição gratuitamente filmes nas orlas, portos e praças das cidades visitadas. Além da mostra de filmes, também serão realizadas oficinas de formação e iniciação aos conteúdos audiovisuais.

Com o patrocínio da Equatorial Energia, através da Lei SEMEAR, e realização da Fundação Cultural do Pará e do Governo do Estado do Pará, o projeto vai realizar dois dias de sessões de exibição de filmes ao ar livre em cada município, levando a sétima arte para populações com pouco ou nenhum acesso ao cinema.

Os filmes que fazem parte do circuito são essencialmente educativos, nacionais e com temáticas diversas, direcionadas à todas faixas etárias. Segundo o coordenador do projeto André Monteiro, “em alguns lugares em que vamos ancorar, vamos atender comunidades ribeirinhas isoladas, como aldeias indígenas e populações quilombolas, que jamais tiveram acesso ao cinema. E a ideia é utilizar o cinema como ferramenta de articulação, de entretenimento e de transmissão de conhecimento, provocando reflexões e enriquecendo o repertório cultural dessas comunidades”.

O projeto também leva em sua equipe dois talentosos artistas, que irão cumprir o papel de oficineiros e de animadores de plateia. O carioca Carlos Eduardo Hryhorckzuk (Palhaço professor Caduco), arte-educador, palhaço, ator, malabarista e acrobata, licenciado pleno em Artes Cênicas pela Universidade do Rio de Janeiro – Uni-Rio (2006) e formado pela Escola Nacional de Circo; e o paraibano Nascimento Alves da Silva (Mágico Zambone), ator, palhaço e humorista com mais de 10 anos pelo Brasil afora. Tem em seu currículo passagens pela TV Brasil, SBT e Globo, no programa “Domingão do Faustão”.

Os interessados em participar das oficinas devem entrar em contato com a coordenação do projeto, através de envio de mensagens pelo número (91) 98909-8445, e realizar sua inscrição. Os vídeos produzidos pelos participantes ao longo das oficinas nos municípios serão exibidos no último dia de programação de cada cidade, em uma mostra audiovisual realizada pelos próprios participantes.

