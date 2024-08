Banda Sayonara celebra 64 anos com lançamentos e shows no Pará

Quem gosta de música paraense de primeira qualidade e muito bem executada já pode conferir nas plataformas duas novas gravações da Banda Sayonara. São os singles: “Mais que Paixão” e “Pra Sempre No Seu Coração” que marcam a celebração de 64 anos de estrada dessa banda que tem a cara do Pará. Isso porque a Sayonara, em suas apresentações, toca de tudo um pouco, ou seja, ritmos que dizem muito ao público fiel e novos admiradores do trabalho musical desses artistas.

Os títulos das duas canções podem muito bem servir de adjetivos para a própria banda, pela identificação dos paraenses com o trabalho musical dela. “Mais que Paixão” tem a levada do brega e coloca mesmo todo mundo para dançar no salão, em casa em muitos lugares. Já “Pra Sempre no Seu Coração” exala o suingue latino que também marca a trajetória da Sayonara.

O primeiro single, "Mais que Paixão" foi lançado no dia 02 de agosto, mantém a essência do calypso e um romantismo característico da banda. Já o segundo, "Pra Sempre No Seu Coração (Ao Vivo)", foi disponibilizado no dia 09 de agosto. Ambos fazem parte do DVD "Sayonara Sunset 2024", publicado no canal da banda na versão ao vivo.

Celebração

O vocalista, baixista e diretor musical da banda, Ricardo Ramos, conta que a Sayonara surgiu na Paróquia São Raimundo, no bairro do Telégrafo, em Belém. Foi fundada por Antônio Lima e Luciano Bastos. Ricardo relata que o nome Sayonara provém de uma história curiosa. “O Antônio Lima foi ao cinema assistir a um filme, e o nome do filme era ‘Sayonara’. Ele ficou muito impressionado com esse trabalho, e quando chegou com os amigos da banda, que estava sem nome, ele apresentou como proposta ‘Sayonara’. Eles gostaram e acabou ficando esse nome”.

A cantora Lucinha Bastos é filha do Luciano Bastos, um dos fundadores da banda. Lucinha foi cantora da banda, quando criança, apresentando-se em baile infantil em Belém e em outros municípios paraenses. Lucinha destacou-se e, depois, seguiu em carreira solo, apresentando-se como uma das principais cantoras do Pará. Atualmente, ela é a diretora artística da Sayonara.

“A Banda Sayonara faz parte da cultura, da arte, da música paraense e do Norte do Brasil, porque a música é feita com muito bom gosto, falando de temas bem interessantes do cotidiano, amor, sentimentos, amizade, coisas que tocam as pessoas. Então, ela é não só uma banda, é uma instituição na nossa música, da música do Norte, da arte, é algo cultural que faz parte da vida das pessoas”, afirma Ricardo Ramos,

Ele sabe o que diz. Afinal, a Banda Sayonara já abrigou, além de Lucinha Bastos, muita gente talentosa, como Jorge Silva (ex-vocalista), Marcelo Góes (ex-vocalista) e outros que seguiram carreira. A banda conta na formação atual com Tina Mel (vocalista), Ricardo Ramos (vocalista e baixista), Leandro Kasseb (guitarrista e vocalista), Zé Maria (teclados, com 41 anos na banda), Guilherme Câmara (baterista), Billa Boy (percussão), Ney Conceição (produção) e Felipe Lira (técnico de som). A Nikita Music é a distribuidora digital do projeto no streaming e network que administra o canal da banda no Youtube.

Como o público sabe, a versatilidade da banda pode ser conferida, além dos shows, em 19 trabalhos musicais, entre vinil e CD. Nesses discos, estão os trabalhos autorais e alguns temáticos, enfocando a Jovem Guarda, sucessos internacionais e disco music. A celebração dos 64 anos de carreira abrange O DVD, intitulado “Sayonara in concert”, gravado no Theatro da Paz e disponível no canal no Youtube, e mais uma agenda repleta de shows até o final de 2024 na Região Norte do Brasil, com direito a eventos sociais.