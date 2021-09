Banda paraense Steamy Frogs lança curta-metragem inspirada em próprio álbum

É comum que a arte se retroalimente em inspirações e adaptações de obras de outras mídias. A literatura e o cinema geralmente servem de referência para músicos desenvolverem composições que expressam as obras de outro jeito, às vezes, até de maneira bem subliminar. A banda Steamy Frogs resolveu fazer essa transposição de mídias do próprio jeito. A banda paraense lança o curta-metragem de ficção “Hylidae no Labirinto Mental” hoje (09), às 20 horas, em uma exibição seguida de pocket show com entrada franca na Vila Container.

O filme é inspirado no álbum de estreia do grupo Labirinto Mental lançado em 2019. A obra de 13 minutos foi dirigido por Eros Carvalho com assistência de direção de Matheus Cunha e de Dylan Moura, responsável pelo roteiro. O projeto surgiu a partir do desafio de executar um projeto de show e encenação durante a pandemia. O filme Hylidae no Labirinto Mental é um conto fantástico e foi gravado entre maio e julho de 2021 na UFPA, Mata do Utinga e residência dos membros da equipe. O grupo foi contemplado pelo edital Sesc via Lei Aldir Blanc.

“O objetivo do filme é contar a estória de Hylidae, um ser amazônida que passa por uma série de questionamentos sobre si e a vida em sociedade. Até que, em certo momento, seu povo é atacado por invasores e Hylidae, por meio dos conhecimentos que adquiriu em sua jornada, consegue livrá-los do mal. O filme trata de superação, auto-conhecimento, motivação e coragem de se arriscar em busca de respostas, que é a base do nosso disco”, explica vocalista e guitarrista, Lucas Castanha.

Os próprios integrantes da banda atuam no curta. Além de Lucas Castanha que é Hylidae, Felipe Mendes interpreta Phyllomedusa, Olavo Nascimento é Hukaya, Tiago Ribeiro faz Varanidae, e Leandro Sena é Lacerta.

No dia seguinte ao lançamento (10), o filme estará disponível no canal do Youtube da banda. O projeto foi selecionado através do Edital para Seleção de Propostas Culturais: Incentivo à Produção e Difusão Cultural e Ações Formativas – SESC e Lei Aldir Blanc Pará e conta com o apoio da Prefeitura Multicampi – UFPA e Vila Container.

Segundo a produtora executiva do projeto, Amanda Furtado, o conceito do álbum foi desenvolvido pelos músicos Olavo Nascimento e Tiago Ribeiro. Este conceito foi transformado em uma encenação teatral. “Quando aprovamos o edital do Sesc, pensamos em como apresentar um material inédito na banda que fugisse da onda das lives e foi então que surgiu a ideia de transformar o livro/encenação em um curta-metragem”, comenta Amanda.

Agende-se

Lançamento do filme “Hylidae no Labirinto Mental”

Banda paraense Steamy Frogs com exibição e pocket show

Data: 09 de setembro de 2021 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Vila Container (Av. Gov Magalhães Barata, 62 - São Brás, Belém - PA, 66060-281)

Ingresso: Gratuito

Classificação: Livre

Informações: @steamyfrogs