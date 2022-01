Banda paraense de heavy metal Disgrace and Terror se apresenta no Teatro Waldemar Henrique

Uma das bandas mais conhecidas de metal pesado do estado, a Disgrace and Terror, está de volta aos palcos paraenses. Dessa vez, o grupo vai mostrar o resultado de seu mais novo trabalho, o álbum “Casa Nefanda”, o quinto do trio que comemora 20 anos de formação. A apresentação será a primeira da turnê de 2022 que passará ainda por oito capitais do Brasil, além da Colômbia e Europa. O show será no dia 16, às 19h, no Teatro Waldemar Henrique, na Praça da República.

Há sete anos, a banda mantém a mesma formação: Aldyr Rod (bateria), Rot (vocais e contrabaixo) e Vinícius Carvalho (guitarra). Para o vocalista, o novo trabalho está bem diferente dos anteriores. “Semsombra de dúvidas é nosso melhor álbum e mostra uma banda mais experiente e madura. A qualidade das composições, a produção e a sonoridade em si, tudo isso mostra que estamos em constante evolução a cada trabalho apresentado pela banda. O Casa Nefanda é o nosso quinto álbum de estúdio e completa uma trilogia em homenagem e dedicada ao poeta ocultista colombiano Héctor Escobar Gutierrez”, destaca o músico.

A música de trabalho do novo álbum é “Baphomet”, que segundo o baterista, Aldyr Rod, “aborda uma temática sobre o maior símbolo alquímico das ciências ocultas, o Deus Pagão dos Templários. Para o vulgo o assombroso ‘Diabo', mas para o buscador de conhecimento sério, significa a simbologia de um severo estudo iniciático. A nível de informação, a banda Disgrace and Terror tem duas fases líricas, uma antes e outra depois do disco 'El Papa Negro', de 2015”, explica.

Para o show, Rot conta que além das músicas do novo álbum o público pode esperar um passeio por vários momentos da carreira do grupo. “Vamos tocar ‘Casa Nefanda’ na íntegra e tocaremos músicas dos outros álbuns também. Vamos fazer um apanhado de todos os nossos trabalhos lançados, e ainda vamos apresentar uma música inédita”, antecipa.

O vocalista afirma que por conta do período longe dos palcos devido a pandemia, esse retorno guarda grande expectativa por parte dos integrantes da banda. “É sempre uma grande satisfação poder tocar em nossa cidade e poder fazer turnês novamente. Tivemos duas turnês adiadas por conta da pandemia, e agora com o novo álbum podemos voltar a pegar a estrada e fazer shows. Após a apresentação em Belém seguiremos para apresentações na Colômbia, em oito capitais brasileiras nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, e mais seis países da Europa”, conta.

Sobre as duas décadas de existência da banda, celebradas este ano, Rot tem uma avaliação positiva. “Nestes 20 anos de atividades ininterruptas, lançamos cinco álbuns de estúdio, realizamos shows em todas as regiões do Brasil, foram sete turnês internacionais, tocamos em oito países da América do Sul e mais oito países da Europa, fizemos muitas amizades, conhecemos lugares e pessoas incríveis. Temos uma trajetória de muita satisfação e não pretendemos parar ainda, seguiremos firme fazendo o que gostamos que é tocar metal extremo”, garante.

O baterista Aldyr Rod ressalta que as turnês por outros países têm sido um dos pontos altos da carreira do grupo. “Destaco a nossa primeira turnê na América do Sul em 2014, foram quarenta dias em quatro países (Colômbia, Equador, Peru e Bolívia), uma experiência inesquecível e brutal. Nesses memoráveis dias tivemos um encontro mágico com o poeta e ocultista colombiano Héctor Escobar Gutiérrez e o pesadelo de termos passado dez horas pela 'Estrada da Morte' na Bolívia entre as cidades de Sucre e Santa Cruz de La Sierra. Essa turnê nos fez crescer como banda e pessoas, nos uniu bem mais e nos deixou fortalecidos para as próximas aventuras e compromissos que estão por vir”, opina.

Por essa razão, a expectativa de Aldyr para as apresentações deste ano de 2022 são as melhores. “Estamos ansiosos e extremamente focados, porque os compromissos são ferrenhos e severos. Faremos uma turnê de divulgação do disco 'Casa Nefanda' que passará por países da Europa e América do Sul e até o momento em oito capitais brasileiras. Além dos shows temos agendado para esse ano dois lançamentos no formato 'Split-CD' com bandas da Argentina e Colômbia. Portanto, temos muito trabalho pela frente, seguindo sempre firmes regidos sob a nossa extrema vontade de poder”, acrescenta.

Agende-se: Show de lançamento do CD “Casa Nefanda”, da Banda Disgrace and Terror. Dia 16/01, às 19h, no Teatro Waldemar Henrique (Praça da República). Ingresso: R$ 20. Show de abertura com a Banda Torment Grave. Mais informações: (91) 99359-7846 e facebook.com/disgraceandterror