Banda Municipal de Castanhal 28 de janeiro completa 45 anos

Os 45 anos da Banda Municipal de Castanhal 28 de janeiro foi comemorado em grande estilo com concerto na noite do dia 2 de junho, no Sesc Castanhal. No repertório uma viagem musical passando pelo clássica, popular, samba, folclórico e dance music com a participação do DJ Joelson Melo.

A apresentação impecável dos 37 músicos fez grande parte da plateia ficar de pé para aplaudir e ficar de pé.

“Que linda apresentação foi essa. Estou encantada e não sabia que a banda tocava uma variedade de músicas e que era tão animada assim. Na minha cabeça banda municipal só tocava música clássica ou hino”, disse a dona de casa Vera Paixão.

O prefeito Paulo Titan, que não ficou parado durante a apresentação das músicas mais ritmadas, destacou a qualidade musical da 28 de janeiro.

“São 45 anos que a gente se deleita e se encanta com essa maravilhosa banda, que se profissionalizou e se tornou referência pela sua qualidade e diversidade musical. Hoje a banca não tem só atividades prestadas ao município como também faz apresentações em diversas outras cidades do Pará”, elogiou Titan.

A Banda Municipal 28 de Janeiro foi fundada em 29 de maio de 1978 e recebeu este nome como forma de homenagear o dia da fundação da cidade de Castanhal. Parte dos músicos que a compões são oriundos da Escola Municipal de Música Mestre Odilon, ligada a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo –SECULT.

“É um orgulho muito grande ter esses músicos, na sua grande maioria castanhalenses e frutos da nossa escola de música Mestre Odilon. E nesses 45 anos a grande conquista é que todos são agora servidores municipais”, frisou a secretária de cultura, Janete Oliveira.

História

A banca foi criada no dia 28 de maio de 1978 por meio de um decreto do então prefeito Almir Lima e iniciou com apenas 11 músicos. O músico Antônio José de Lemos Silva, de 62 anos foi um dos primeiros integrantes da banda e o único que está até hoje da primeira formação. Ele é percussionista e relembra um pouco da trajetória da banda.

“É uma honra estar há 45 anos na banda e ela se tornou a minha família. Nós começamos com apenas onze integrantes porque naquela época era muito difícil conseguir músicos no interior, principalmente de sopro, mas foi chegando músicos de São João da Ponta, de Marapanin e ficamos em 22 músicos. Depois de um tempo a prefeitura realizou o concurso e fomos crescendo e hoje somos a família municipal com muito orgulho”, disse o percussionista.

Plínio Albuquerque, de 20 anos, é o músico mais novo da banda e ingressou em janeiro deste ano. O trompetista é natural do município de São Caetano de Odvelas e estudou na escola centenária de música, Rodrigues dos Santos. Mesmo muito jovem já possui uma vasta experiência que começou aos 16 anos na banca do seu município e com algumas apresentações solo em Belém.

“Foi por causa desta minha trajetória que eu acabei recebendo o convite para vir fazer parte da 28 de janeiro e está sendo uma honra fazer parte desta banda que tem tradição e respeito. Eu ainda não moro em Castanhal, mas venho toda semana para cá e continuo morando em São Caetano e fazendo faculdade de Letras em Vigia”, contou.

O maestro da banda é o músico Beto Ferreira observou que durante os 45 anos de existência a 28 de janeiro passou por diversas transformações com a introdução de vários estilos de música para agradar a todos os tipos públicos.

“A banda sempre tocou em procissões e eventos cívicos, mas começamos abordamos a abordar outros estilos a partir do momento que outros tipos de instrumentos iam chegando. Então já temos no repertório, além do clássico, samba e o brega paraense que foi o nosso grande diferencial mesmo. Com isso a banda já começou a ter também características de banda de baile e as pessoas curtem e dançam quando a gente toca todos esses gêneros”, explicou.

O sucesso da banda fez com que recebesse um convite inédito que é acompanhar uma dupla sertaneja de Belém na gravação de um clip no segundo semestre deste ano. “Estamos muito empolgados, mas só não podemos dar mais detalhes. Só posso dizer que já foi feito todo o contado com a Secult e que vai ser gravado aqui em Castanhal”, revelou.