Banda Ki-Tentação mostra a versatilidade de repertório, neste final de semana

A banda paraense Ki-Tentação se apresenta, em Belém, tocando vários sucessos do brega, carimbó, pisadinha e muito mais. Na sexta-feira (15), a partir das 22h, o grupo faz uma apresentação na Cervejaria Pátio BR, localizado no 2º andar da Galeria BR, e no domingo (17), é a vez do show no restaurante Remanso da Ilha, a partir das 14h, no Combu.

Toninho Kitentação e Luana Viana, vocalistas da banda, prometem não deixar ninguém parado com hits locais e nacionais. “Nosso show é versátil, apresentamos sempre a melhor sequência de músicas para o nosso público. Nós tocamos brega, forró, carimbó, pagode, swingueira e, o mais pedido do momento, que é a pisadinha. No nosso show ninguém consegue ficar parado”, afirma o vocalista.

Após várias apresentações em eventos e casas de show do estado, tocando sucessos consagrados da música brasileira, o grupo decidiu lançar sua primeira canção autoral, que também faz parte do repertório diversificado deles. “Você chegou” é o nome do som, lançado neste ano, que conta com a participação da banda Mega Pop Show e está disponível no Youtube. Em breve, a música ganhará um clipe que também será disponibilizado na internet.

“Nossa intenção é levar um show de ritmos para as pessoas, tanto que nesses dois eventos, elas poderão conferir não apenas os sucessos locais e nacionais, mas também o nosso primeiro trabalho autoral”, disse Toninho Kitentação. O show desta sexta-feira possui classificação para maiores de 18 anos, será cobrado couvert artístico no local. Já no domingo, a classificação é livre para todos os públicos com entrada franca.