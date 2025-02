Banda Jovem Dionísio retorna a Belém para apresentação no Teatro Estação Gasômetro

Após três anos, os curitibanos do Jovem Dionísio desembarcam em Belém para apresentar a turnê 'Cadeiraria Tour', que está percorrendo o Brasil. O show acontece nesta sexta-feira (14/02), a partir das 19h, no Teatro Estação Gasômetro, localizado na Av. Governador Magalhães Barata, no bairro de São Brás.

A banda, que já passou por festivais como Primavera Sound, Rock In Rio Brasil e Lisboa, além de uma turnê por cinco países da Europa, apresentará o repertório de seu mais novo álbum, sem deixar de fora sucessos como ‘Acorda Pedrinho’, ‘Tô bem’, ‘Algum Ritmo’ e ‘Pontos de Exclamação’. O show tem direção musical assinada por Vívian Kuczynsky.

Formado por Bernardo Pasquali no vocal, Rafael Dunajski Mendes "Fufa" na guitarra, Gustavo Karam "Karam" no baixo, Bernardo Hey "Ber Hey" no teclado e Gabriel Dunajski Mendes "Mendão" na bateria, o grupo tem levado sua irreverência e originalidade para os principais palcos do país.

Sobre a apresentação em Belém, o vocalista Bernardo Pasquali destacou a evolução da banda desde a última visita à cidade. "Aprendemos muita coisa na estrada e passamos a tocar mais, não só pelos shows, mas pelo jeito que conseguimos organizar nosso estúdio em Curitiba. Esse show de Belém, está com muito mais energia e exploração da nossa química como banda. Com certeza, estamos levando o melhor show que conseguimos fazer no momento”, afirmou o vocalista.

Pasquali também revelou a animação do grupo em voltar para a capital paraense por vários motivos. Um deles é a gastronomia paraense. "Estamos muito felizes por voltar a Belém pela segunda vez por vários motivos. Um deles é o peixe com açaí e farinha, que comemos pela primeira vez quando estivemos lá e estamos doidos para provar de novo”, disse.

“Mas os outros dois grandes motivos são o Gasômetro e o público. Os paraenses são absurdos, com certeza uma das melhores plateias que já tivemos. Isso, somado ao Gasômetro, torna a experiência inesquecível. Queremos chegar logo em Belém para começar esse show e viver mais dessas memórias”, prosseguindo elogiando o recebimento caloroso dos fãs.

Música nova

Em meio à turnê, o quinteto de Curitiba lançou recentemente sua nova canção, ‘BIKE’, uma parceria com a renomada produtora paulistana Bolovo. A faixa e seu videoclipe estão disponíveis nas plataformas digitais.

A canção traz a narrativa de um rapaz que teve sua bicicleta roubada após uma noite intensa de celebração. O clipe foi gravado no bar Aquarius, também conhecido como Bar do Dionísio, reduto da boemia curitibana e inspiração para o nome da banda. As filmagens também passaram por Morretes, no interior do Paraná. No videoclipe, o vocalista interpretou o protagonista que tem a bicicleta roubada, enquanto os outros integrantes assumem o papel de uma gangue de adolescentes que se orgulham do feito.

Sobre a recepção da nova música, Bernardo comentou que a aceitação do público tem sido muito positiva. “‘'BIKE' partiu desse projeto com a Bolovo, algo que nunca tínhamos feito antes. É um lançamento bem diferente para a gente e acho que a música também é. Temos algumas ideias de como tocá-la ao vivo, mas ainda não quero antecipar nada, porque precisamos decidir qual caminho seguir”, disse, sem dar spoiler.

O vocalista também explicou como surgiu a parceria com a Bolovo. "Nos conhecemos há uns dois ou três anos e ficamos conversando sobre uma viagem clássica aqui no Paraná, descendo o rio de boia em Morretes. Sempre achamos que combinava muito com o estilo da Bolovo, mas a ideia nunca caminhava. Depois que todos se conheceram melhor, resolvemos fazer essa viagem e, junto, rodar uma campanha de verão e um clipe. A experiência foi incrível, parecia que já éramos amigos de infância, e isso transbordou para o clipe”, contou.

Novidades

O quinteto curitibano se prepara para um ano repleto de novidades. Em 2025, a banda levará sua sonoridade e identidade marcante ao palco do Lollapalooza Brasil, um dos maiores festivais de música do país. A apresentação contará com novos arranjos, elementos cenográficos e dinâmicas diferentes, além de uma participação especial.

Pasquali destacou que a preparação para o festival tem sido intensa. "Vai ter uma participação especial, então só isso já tá sendo um trabalho que a gente está curtindo muito fazer, descobrindo muita coisa", disse.

Paralelamente à produção do show para o festival, o grupo também está focado em lançamentos musicais e no processo criativo para o terceiro álbum. "Enquanto isso tá acontecendo, a gente também está trabalhando em novas músicas e começando uma trajetória pro terceiro disco também, mas se ele sai esse ano aí são só as músicas que vão responder mesmo", revelou o vocalista da banda.