Banda Jovem Dionísio em Belém, palestra de Lázaro Ramos online e Grupo Cruzeirinho em Belém

Banda Jovem Dionísio se apresenta neste sábado, 02, em Belém. (Divulgação)

ACORDA, PEDRINHO!

O grupo Jovem Dionísio, que explodiu para o Brasil todo com a música “Acorda Pedrinho” fez uma live na tarde de ontem pelo Instagram de @oliberal. Quem quiser conferir o show da banda, deve se programar que neste sábado, 02, eles sobem ao palco do Teatro Estação Gasômetro. Disputado!



Lázaro Ramos palestra hoje, 30, no “Conversas que Transformam”. (Divulgação)

LÁZARO RAMOS

Encerra hoje, 30, a terceira edição do congresso on-line e gratuito “Conversas que Transformam”, que promove trocas priorizando a escuta como a principal chave da transformação. Educação antirracista, Novo Ensino Médio, saúde mental e competências socioemocionais são alguns dos temas tratados no evento que tem como convidados nomes como Sandra de Sá e Lázaro Ramos. Lázaro, aliás, apresenta hoje a palestra “A arte e a educação como ferramentas de transformação social” às 17h30. Inscrições e informações no site https://www.arvore.com.br/conversas-que-transformam.



O tradicional grupo de carimbó Cruzeirinho, de Soure, se apresenta neste final de semana em Belém. (Divulgação)

CRUZEIRINHO

Neste sábado, 02, tem a apresentação do grupo mirim de um dos mais tradicionais grupos parafolclóricos de Soure: o Cruzeirinho. A nova geração é uma das atrações do Arrraial de Todos os Santos no Centur e sobe ao palco às 19 horas.

Talita Bringel por Antonio Kaio. (Antonio Kaio)

ARRAIÁ MTB

Fechando a quadra junina, influenciadores que atuam no Pará vão se reunir para uma festa exclusiva. Comandada por Talita Bringel, ela vai receber no “Arraiá MTB”, Thays Sintra, Aida Rodrigues, Amanda Lira, Eduarda Santana, Bruna Tenório, Paloma, Leona Vingativa, Amanda Bastos, Iryane, entre outros. Além de ter uma explosão de música boa com Miro Marques, Viviane Batidão e Crocodilo Prime, o engajamento está garantido com os milhões de likes reunidos em um espaço “secreto”, sim, porque apenas os mais de 100 convidados, sabem onde irá ocorrer o evento.



A fotógrafa pericial Telma Rocha, o ator André Ramiro e o perito criminal Ricardo Salada participam da série. (Guido Ferreira)

PERÍCIA

Terminam as filmagens de “Perícia Lab”, nova série original do canal AXN que tem formato documental e é uma coprodução brasileira entre a Sony Pictures Television e a Mood Hunter. Diferentemente das narrativas ficcionais como Criminal Minds, CSI e NCIS, a nova série vai recriar casos de crimes reais pelo ponto de vista do perito criminal e especialistas vão explicar de que forma utilizam diferentes técnicas para resolver os crimes. O perito criminal Ricardo Salada e a fotógrafa pericial Telma Rocha, dupla que trabalhou em casos como o de Elize Matsunaga, vão participar da série e explicar como funciona o trabalho investigativo de cada um. O ator carioca André Ramiro foi escolhido para narrar e apresentar a produção. A estreia está prevista para outubro de 2022.





Amazônia Jazz Band faz concerto de encerramento da temporada no TP. (Alcir Meireles / Divulgação.)

DESPEDIDA TEMPORADA

Encerra hoje, 30, a super temporada da Amazônia Jazz banda no Theatro da Paz. O concerto especial de encerramento da temporada vai fazer um passeio pelo repertório eclético da big band comandada pelo maestro Eduardo Lima. De Beatles a clássicos juninos, a AJB vai animar o TP a partir das 20 horas. Imperdível!

O Pará avança com Maria Carolina no Miss Brasil Mundo. . (Divulgação)

PARÁ NO MISS BRASIL MUNDO

Tem paraense no Top 5 da etapa prova de talento no Miss Brasil Mundo. Maria Carolina Costa, Miss Pará CNB 2022, avança na competição que terá a grande final no dia 04 de agosto em Brasília. Estamos na torcida.

Família Sato: Kika, Sabrina, Karina e Karin por Andy Santana / AgNews. (Andy Santana / AgNews)

FAMÍLIA SATO

A matriarca Kika Sato lançou na última terça, 28, seu primeiro livro. "Receitas & Memórias” foi lançado na Livraria da Vila, em Moema, e contou com a presença de vários convidados. Seus três filhos, Sabrina Karin e Karina, também marcaram presença. Além de culinária, o livro traz memórias de Kika com sua mãe, que lhe ensinou tradicionais da cozinha japonesa.