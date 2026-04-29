Banda Jornada, de Icoaraci, integra programação do Metanoia Festival 2026

A Banda Jornada, com mais de 16 anos de trajetória e originária do distrito de Icoaraci, em Belém, participará da 26ª edição do Metanoia Festival da América Latina. O evento será realizado nos dias 1º e 2 de maio, em Vila Velha, Espírito Santo, no Correria Bar, localizado na Praia de Itaparica.

O festival contará com três palcos e reunirá mais de 30 bandas de diversos países, como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Honduras. O acesso será mediante a doação de um quilo de alimento, que será destinado a entidades assistenciais. A organização espera atrair cerca de dois mil participantes.

MOCA organiza festival com foco em arte e fé

O Movimento Cristão Alternativo (MOCA), responsável pela articulação do festival, conecta músicos ligados ao rock e ao metal com propostas que unem cultura, arte e fé na América Latina. A organização também desenvolve ações sociais e intervenções culturais urbanas, buscando atrair um público diverso.

Thiago Miranda, vocalista, guitarrista e fundador da Banda Jornada, destaca que o festival, criado nos anos 2000, utiliza a música como ferramenta de evangelização. 'Este caminho também marca a nossa história nestes 16 anos. É um instrumento forte para mobilizar públicos ligados à cultura alternativa visando despertar o ser humano para o enfrentamento às desigualdades sociais, econômicas, ambientais e regionais no Brasil', afirma. Ele complementa que a música é 'fundamental promover a fé, a inclusão social e a cidadania das comunidades do Oiapoque ao Chuí'.

Programação e repertório da Banda Jornada

De acordo com Thiago Miranda, a programação de sexta-feira (1º) terá início às 15h. A Banda Jornada se apresentará com um show de 50 minutos.

O repertório do grupo de Icoaraci incluirá as seguintes músicas:

Adeus Inocência

Segue a Linha

Lobo do Homem

Vai Acabar

Ego

Ao te Encontrar

Máscaras

No mesmo dia, subirão ao palco bandas como Lhemus, Tchu Salomão e Project 7, além da paraguaia Holy Fire e da argentina La Paez System.

Atrações do sábado no Metanoia Festival

O público que comparecer no sábado (2) poderá acompanhar os shows de outras bandas. Estão confirmadas Face da Luz, Right Vision e Silva Rock.

Também se apresentarão a hondurenha Free e o músico, produtor e compositor uruguaio Álvaro Trinidad.

Caráter social e cultural do evento

Fábio Kiefer, à frente da organização do evento, enfatiza o caráter social e cultural do festival. 'Festival da América Latina terá entrada solidária com a doação de um quilo de alimento', destaca.

A iniciativa, segundo Kiefer, 'reforça a proposta do festival de unir música e a ação prática em defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade'. Ele conclui que a 26ª edição 'amplia esse alcance ao incluir artistas latino-americanos e fortalece a rede construída ao longo dos anos pelo Movimento Cristão Alternativo'.