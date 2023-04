Banda Fruto Sensual escolhe Icoaraci como um dos locais para celebrar mais um ano de carreira

A banda paraense Fruto Sensual completa 28 anos de carreira, nesta quinta-feira (20), e vai passar por alguns locais para comemorar a data. Um desses shows comemorativos será na Arena Park, em Icoaraci, com convidados especiais como Nosso Tom e Tropa do Forró. A festa começa a partir das 22h.

“Essa data está sendo pensada e planejada há muito tempo, graças a Deus vamos poder nos reunir com o nosso público, comemorar juntinho mais um ano de conquistas, e ao lado de amigos que tornaram essa experiência ainda mais agradável e linda”, comenta Valéria Paiva.

A Banda Fruto Sensual está na estrada musical desde março de 1995, quando foi fundada por Neco e Valéria Paiva, à época somente com um teclado e uma guitarra, os dois iniciaram uma jornada artística que iria entrar para a história da cultura paraense.

"Era um sonho e muita vontade de fazer dar certo, as pessoas gostaram muito do nosso trabalho e as oportunidades foram aparecendo, trabalhamos muito para que tudo desse certo e mesmo em meio a alguns obstáculos, conseguimos sempre seguir adiante com o nosso sonho", recorda Valéria Paiva, vocalista da banda.

Com a ideia de homenagear as famosas aparelhagens que encantam o público paraense, a Banda Fruto Sensual fez um sucesso estrondoso, e passou a fazer aproximadamente 40 shows em um mês. Ao vender mais de 100 mil cópias do seu primeiro CD "Fruto Sensual na onda das aparelhagens", a banda alcançou a projeção ao Disco de Ouro, o que os motivaram a investir cada vez mais na música, onde hoje já alcançam a marca de mais de 800 músicas gravadas.

“São quase 30 anos de história, é muita coisa, muita coisa boa e gostosa de recordar, músicas que se mantêm sempre em alta nas festas paraenses e até mesmo fora do Pará, tivemos o árduo trabalho de preparar um set musical que contasse um pouco da nossa trajetória pra esse show, o público vai curtir as marcantes da Fruto Sensual”, comenta Neco, integrante da banda.

Serviço: Banda Fruto Sensual comemora aniversário em show nesta quinta-feira, 20, véspera de feriado, a partir das 22h, na Arena Park em Icoaraci.

Informações sobre ingressos: (91) 98386-0803