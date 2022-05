Banda Balada Kids vira desenho animado

A banda Balada Kids lançou no início do mês seu desenho animado. Disponível no canal Banda Balada Kids, no Youtube, o “Dinossauro Azul” conta a fase que muitas crianças passam ao perder seus dentes. Maitê Risuenho e Guto Risuenho mostram um pouco dessa história cheia de traquinagem, alegria e diversão.

“O Balada Kids foi uma banda que desde que foi idealizada sempre teve na cabeça de que a produção de conteúdo autoral e diferenciado era um norte e assim a gente veio fazendo, veio fazendo e não parou. A gente teve a pandemia, mas a gente não parou de produzir, para falar a verdade, acho que esse período que a gente mais produziu”, explicou Guto.

Mesmo que a ideia do desenho fosse antiga, foi nesse período que ela começou a sua execução.

“É maravilhoso virar desenho porque nós começamos esse projeto há mais ou menos um ano e meio, e já estamos indo para o quarto pronto e começando o quinto. Esse momento é mágico, é um degrauzinho a mais que a gente subiu de trazer um desenho animado paraense para as telinhas das crianças, com uma qualidade que não deixa a desejar nada pro nacional”, acrescentou pai da Maitê.

De acordo com a banda, criar os desenhos veio de uma necessidade de oferecer um conteúdo que pudesse ser educativo, divertido e cheio de um colorido tão necessário e importante nessa fase da infância. Diante da oferta de tantas opções nacionais era importante um trabalho que pudesse estar mais perto das nossas crianças, e ainda assim ser universal.

A roteiro, animação, artes e edição são do animador Ezequiel Cunha, o Zica. Os efeitos e software foram os mesmos usados em produções de sucesso entre a criançada como “Mundo Bita” e a “ Turma da Mônica”. Todo o trabalho, delicado e cuidadoso desde a concepção da música até o momento de chegar as plataformas digitais durou mais de um ano. Só na edição do vídeo foram 2 meses. Mas antes do desenho de 3 minutos ficar totalmente pronto, o Zica conta que teve uma consultoria particular e especializada das sobrinhas de 2 e 4 anos “Enquanto eu editava elas sempre vinham e pediam para ver. Ficaram apaixonadas, e percebi que estava ficando muito bom”, confessou o animador.