Banda ‘Aviva Belém’ busca levar louvor e fé pelas ruas da capital paraense

A música gospel é um dos nichos musicais mais presentes no país hoje em dia e vem crescendo cada vez mais. E foi a partir desse gênero que sete amigos, dentro da igreja, decidiram se unir em prol de um sonho em comum e fundar a banda “Aviva Belém”, que há três anos leva mensagem de amor através do louvor nas ruas, praças de Belém e eventos particulares.

Formada por Jonathan Alberto nos vocais, Pablo Brandão no banking vocal, Arthur Felipe na bateria, Matheus Cristiano no contrabaixo, Edu Souza nos teclados, Vinicius Brito nos vocais e teclados e Bernardo Aragão na guitarra, a banda tem o intuito de levar sempre mensagens de amor, alegria e paz para as pessoas, principalmente em momentos difíceis. Segundo Jonathan Alberto, “nossa maior conquista foi fechar um contrato com uma produtora, ver nosso sonho ganhando formas. Pretendemos ainda esse ano, fazer uma Marcha para Jesus”, destacou o vocalista.

Jonathan relembra uma situação no início da banda, de quando em um passeio pelo Portal da Amazônia, um dos integrantes do grupo pegou um violão, tocou baixinho e uma multidão já estava ali, prestigiando aquele singelo momento. “Nosso repertório é assim, a gente pensa no que vem acontecendo no nosso dia a dia, a gente sente o público. E assim, conseguimos tocar o que eles esperam da gente”, afirmou.

Para 2023, a banda conta com um projeto inédito chamado “Aviva Belém”, a ideia é que os integrantes do grupo possam fazer louvores pelas ruas, nos bairros mais populosos levando alegria e palavras de conforto. “É um projeto de humanização e fé, vamos levar música para essas pessoas, o gênero gospel está ganhando muito espaço no mercado e tem tudo para dar muito certo”, concluiu o vocalista da banda, que fez questão de deixar um recado para os fãs: “as oportunidades não caem do céu, elas são construídas por vocês“.