Banda AR-15 celebra 17 anos com show pirotécnico e convidados especiais em clube de Ananindeua

A Banda AR-15, considerado um dos grupos de tecnomelody mais conhecidos do Estado, vai comemorar os 17 anos de grupo, com um mega show que promete agitar a véspera de Natal da Região Metropolitana de Belém. O evento ocorrerá no próximo sábado, 23, a partir das 21h, no clube da Associação Atlética Bando do Brasil (AABB), localizada na Rodovia BR-316, em Ananindeua.

Em entrevista ao Grupo Liberal, a vocalista Carol Lemos revelou que o grupo está preparando um repertório que promete abranger desde as marcantes até os sucessos mais atuais. Além de um espetáculo pirotécnico, o público também pode esperar convidados especiais que irão “tornar a noite ainda mais especial para os fãs”, como garantiu a artista.

“Teremos a presença vip do humorista Bob Fly, que estará no palco conosco, trazendo vários momentos de descontração. Será uma noite única e inesquecível para todos”, revelou Carol.

Questionado sobre as canções da AR-15 que não podem faltar nos shows e estarão no repertório de comemoração do aniversário da banda, o empresário, fundador do grupo e vocalista, Harrisson Lemos, destacou “Sofro de Amor”, “Eu e o Mar” e “Meu Primeiro Amor”. “Essas, certamente, não podem faltar”, acrescentou.

Trajetória

Com uma carreira que começou cedo, Harrisson revelou que nome “AR-15” foi escolhido em 2006, inspirado no significado de “arma de fogo poderosa”, mas, segundo ele, aplicado à banda, representa “uma explosão de sucessos”.

“O nome AR-15 é como chamamos as músicas boas, de ‘bala’, e isso reflete o nosso compromisso em disparar apenas sucessos em nossa carreira musical”, afirmou o vocalista. A música a ser lançada pelo grupo foi “Sofro de Amor”.

Em menos de um ano desde sua criação, há quase duas décadas, a banda já fazia shows fora do Brasil, chegando ao público da Guiana Inglesa e Francesa, com os singles “Anjo Bom” e “Jeito de Olhar”.

Além disso, a AR-15 conquistou os prêmios de “A Melhor Banda de Tecnomelody” nos anos de 2007, 2009 e 2011, também ganhou o Troféu Rádio Liberal FM Melody em 2008, e realizou apresentação em rede nacional no programa Show da Gente, no SBT, em 2009.

Sobre um show inesquecível, Harrisson mencionou a Expofeira em Macapá, onde a banda batei recorde de público e recebeu o carinho do povo amapaense. “A nossa música e cultura foram longe, construindo um trabalho no sul do Brasil que conquistou até os sulistas. É o brega, em suas variadas vertentes, indo além das fronteiras regionais”, afirmou o vocalista.

Serviço

Aniversário de 17 anos da Banda AR-15

Data: 23 de dezembro;

Local: Clube AABB;

Horário: a partir das 21h.