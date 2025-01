Bancária, após episódio no avião, recusa propostas do “Jogo do Tigrinho” e casas de apostas

Desde o fatídico episódio no avião, a bancária Jeniffer Castro se tornou uma verdadeira celebridade da internet. Superando os 15 minutos de fama, ela viu sua vida mudar completamente, passando de 700 seguidores para mais de 2 milhões em suas redes sociais. Agora, Jeniffer analisa com cautela as diversas propostas publicitárias que tem recebido.

Em entrevista ao Super Life Cast, a apresentadora Monah Dom perguntou sobre as oportunidades de trabalho que surgiram após a repercussão do caso. Jeniffer revelou que algumas propostas não valem a pena, mencionando que já recusou ofertas milionárias de casas de apostas e do famoso “Jogo do Tigrinho”. A mineira também destacou que, atualmente, já faturou mais com publicidades do que em seu trabalho no banco.

As apresentadoras ainda relembraram que, se o episódio tivesse ocorrido no início dos anos 2000, Jeniffer provavelmente seria convidada para ser capa da extinta revista Playboy. No entanto, ela foi categórica ao afirmar que jamais aceitaria algo do tipo: “Tudo tem um limite”, declarou.

ASSISTA: