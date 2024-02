Nesta quarta-feira, 7, a partir das 18h, ocorre o Baile Infantil no salão de festas na Sede Campestre da Assembleia Paraense.

De acordo com a organização, o evento conta com concurso de fantasias, nas categorias de 0 a 5 anos e de 06 a 12 anos e terá programações como Bandinha de Fanfarra, DJ, brinquedos infláveis e jogos eletrônicos.

