Avó de Fabiana Justus é diagnosticada com leucemia, a mesma doença que ela

Fabiana Justus revelou que a avó materna Celia Chryzman também foi diagnosticada com leucemia. No Instagram, ela pediu orações aos seguidores, em publicação feita no domingo, 13. A influenciadora está em tratamento contra o mesmo tipo de câncer desde o ano passado e comemorou recentemente o marco de um ano da pega da medula óssea após transplante.

"Quero muito pedir pra nos unirmos mais uma vez em uma corrente de orações e do bem. Dessa vez por essa mulher linda da foto... a minha avó. A bisavó dos meus filhos minha raiz. Ela é forte, doce, cheia de vida. Daquelas presenças que acalmam só de estar por perto", escreveu Fabiana.

A influenciadora compartilhou fotos da avó. "Por ironia (ou mistério) do destino, ela está enfrentando a LMA. Leucemia Mielóide Aguda. Começou crônica, e agora virou aguda. Sempre me senti muito conectada com a Celinha (assim que eu a chamo), e a vida uniu ainda mais nossas histórias. Graças a Deus, ela está respondendo bem ao tratamento. Mas nesse momento, toda oração, pensamento positivo e energia boa fazem a diferença", pediu.

Na manhã desta segunda, 13, Fabiana voltou à rede social para falar sobre a notícia, em vídeo. "Resolvi dividir com vocês porque, queira ou não, a gente formou uma corrente linda, cheia de amor e de fé", disse a influenciadora. "A vida nos pega de surpresa. É muito louco pensar que ela está passando pela doença que eu passei ano passado. Pensa na minha mãe... Primeiro a filha, agora a mãe dela".

Segundo ela, Celia não pode passar por um transplante de medula nem por quimioterapias mais pesadas, por causa da idade avançada de 81 anos. "Mas ela está fazendo um tratamento que pode dar chances de viver muitos anos com essa doença controlada. E é nisso que vamos pensar", ressaltou.

Fabiana disse que busca enxergar a situação com otimismo e, por ter passado pela mesma experiência, pode confortar a avó e ajudá-la a lidar com os sintomas. A influenciadora ainda agradeceu pelas mensagens de amor e carinho que a família está recebendo e disse que gravou o vídeo para refletir com os seguidores sobre "como aprender a lidar com as situações adversas da nossa vida da melhor forma possível, sem questionar tanto. Tem coisas que realmente fogem do nosso controle da nossa compreensão", completou.