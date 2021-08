Atriz Marcella Rica fala sobre relação com Vitória Strada e sexualidade

Marcella Rica decidiu relembrar o pedido de casamento que fez a Vitória Strada durante uma festa de Réveillon na Bahia em 2020, no mês da visibilidade lésbica, A atriz e diretora incluiu a cena romântica, gravada na ocasião, no videoclipe da música “Morada”, da cantora Lívia Mendes, que estreia hoje mostrando também outros pedidos entre lésbicas.

“Eu ouvi a música e achei a coisa mais linda”, contou Marcella à Vogue. “Foi uma mistura entre a vontade de realizar o sonho de rodar o primeiro clipe da Lívia, que é nossa professora de espanhol, com a possibilidade de ainda contar uma história tão bonita --que se encosta na minha e na de tantos casais por aí”. No vídeo, Vitória aparece com um vestido prata e fazendo poses quando, de repente, uma luz forte é jogada em sua direção. Neste momento, Marcella surge com uma aliança e a surpreende.

O pedido de casamento foi feito já há 8 meses, mas Marcella e a noiva ainda não definiram a data para a cerimônia em razão da pandemia. A melhora a situação é o que vai determinar quando as duas irão oficializar o relacionamento, possivelmente numa cerimônia intimista.