Atriz Françoise Forton está internada com estado grave

A atriz Françoise Forton, de 64 anos , está internada há quatro meses na clínica na Gávea, zona sul do Rio, lutando contra um câncer. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, ela piorou nas últimas horas e, que já foi passado para os familiares pela equipe médica.

O último trabalho de Françoise Forton na Globo foi na novela ‘Tempo de Amar’, em 2018. Em 1989, aos 33 anos. enquanto gravava ‘Tieta’, ela descobriu um câncer no útero e falou sobre a experiência no programa da ‘Fátima Bernardes’.

“Fiz todo o tratamento de radioterapia enquanto fazia a novela, acabei me dividindo. acabei me dividindo entre o consultório médico e o estúdio de televisão. Ao mesmo tempo, estava nos palcos com a peça ‘Na Sauna’, direção de Bibi Ferreira. Acho que o meu ofício, a televisão e o teatro, me ajudou a passar por este momento, porque me move profundamente. Meu deu muita força. Não tive nem ao menos tempo de ir ao psicólogo, a arte era meu médico”, relembrou a atriz há quatro anos.