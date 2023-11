Atriz Elizangela teve carreira musical nos anos 70; relembre sucessos da artista

Elizangela do Amaral Vergueiro, que morreu na última sexta-feira (3), será eternamente associada à sua carreira como atriz de novelas. Entretanto, para quem sintonizava o rádio em 1978, é impossível esquecer um dos maiores hits daquele ano: "Pertinho de Você", uma canção de autoria de Hugo Belardi.

Essa balada pop romântica, enriquecida com um arranjo dançante para aproveitar a onda da disco music que invadia o Brasil naquele ano de 1978, estava no lado B do single que marcou a estreia de Elizangela como cantora, quando ela assinou contrato com a renomada gravadora RCA Victor.

Apesar de praticamente ninguém ter ouvido a música do lado A, "Ele ou Você", escrita por Lígia Lane, "Pertinho de Você" conquistou as rádios, ganhou espaço nos programas de televisão e impulsionou as vendas do álbum de estreia de Elizangela, que ultrapassaram a marca de 100 mil cópias. Essa impressionante conquista rendeu à talentosa artista iniciante um Disco de Ouro, um feito notável para uma atriz já consagrada em novelas como "Locomotivas" (Globo, 1977).

Elizangela, que nos deixou no dia 3 de novembro aos 68 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória em Guapimirim (RJ), onde residia, deixa um legado musical que inclui três singles, um EP e um único grande sucesso.

No entanto, a cantora nunca repetiu o estrondoso êxito de "Pertinho de Você". Em 1979, aproveitando o impulso do primeiro álbum, ela lançou um segundo single com "Esperando Você", também de autoria de Hugo Belardi, e "Coisas do Amor", uma colaboração de Mariozinho Rocha e Renato Côrrea que fez parte da trilha sonora da novela "Marrom Glacê" (Globo, 1979). As quatro músicas desses dois singles foram posteriormente reunidas em um EP lançado no mesmo ano de 1979.

Apesar de não ter conquistado um segundo grande sucesso, a gravadora RCA optou por não continuar investindo na carreira musical de Elizangela. Ainda assim, em 1981, um terceiro e último single foi lançado com as músicas "Lembra de Nós Dois" (Dom Beto e Reina) e "Vou te Amar Sempre Assim", uma versão em português escrita por Paulo Coelho da canção "I'm devoted to you" (Russ Ballard).

Esse single de 1981 marcou o encerramento da carreira musical de Elizangela, que decidiu dedicar-se exclusivamente à atuação. No entanto, graças ao sucesso de "Pertinho de Você", o nome de Elizangela permanecerá na história do pop brasileiro dos anos 70.