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Atriz e apresentadora Kiki Shepard morre aos 74 anos nos EUA

Estadão Conteúdo

A atriz e apresentadora Kiki Shepard morreu nessa segunda-feira 16, aos 74 anos, em Los Angeles (EUA). A informação foi confirmada por sua representante ao portal TMZ. Segundo a assessoria, a artista sofreu um ataque cardíaco fulminante. A morte foi inesperada.

A notícia pegou fãs de séries e da televisão americana de surpresa, especialmente aqueles que acompanharam sua trajetória ao longo de décadas.

Trajetória na televisão

Embora tenha participado de diversas produções, Kiki Shepard ficou amplamente conhecida por seu trabalho como coapresentadora do programa Showtime at the Apollo.

Entre 1987 e 2002, ela dividiu o palco com Steve Harvey no tradicional Apollo Theater, em Nova York, ajudando a revelar novos talentos da música e do entretenimento.

Com carisma e presença de palco, Shepard se tornou um rosto familiar para o público americano durante esse período.

Participações em séries de sucesso

Além da carreira como apresentadora, a artista também construiu uma sólida trajetória como atriz na televisão.

Ela participou de séries populares como Greys Anatomy, Todo Mundo Odeia o Chris, NYPD Blue e Baywatch.

Ao longo dos anos, suas aparições consolidaram seu nome como uma presença recorrente em produções de grande alcance, especialmente entre as décadas de 1990 e 2000.

Início no teatro e na dança

Antes de ganhar notoriedade na televisão, Kiki Shepard iniciou sua carreira artística como dançarina profissional na década de 1970, integrando a companhia D.C. Repertory Dance Company.

Ela também teve passagem significativa pelos palcos da Broadway, participando de montagens como Porgy and Bess e Bubbling Brown Sugar, além de outros espetáculos de teatro musical.

No cinema, atuou em produções independentes, mantendo uma carreira diversificada ao longo das décadas.

Legado no entretenimento

Com uma trajetória que atravessa diferentes linguagens da dança ao teatro, da televisão ao cinema, Kiki Shepard deixa um legado importante no entretenimento.

Seu trabalho no Showtime at the Apollo, em especial, marcou gerações ao abrir espaço para novos artistas e reforçar a importância da cultura negra na televisão americana.

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Kiki Shepard

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