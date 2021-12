Atriz de 'Maria do Bairro' morre aos 82 anos

Conhecida pelas atuações em sucessos na televisão mexicana, Carmen Salinas faleceu aos 82 anos, segundo comunicado emitido, pela família da atriz, na última quinta-feira, 9. "Com profunda dor, comunicamos que a atriz Carmen Salinas faleceu em 9 de dezembro de 2021. Agradecemos as mensagens de apoio e homenagens, assim como todo o carinho e oração que ajudaram a nossa amada Carmen", disse a família.

A artista havia tido um derrame cerebral e estava internada em coma há um mês em um hospital no México. Os familiares emitiam constantemente comunicados acerca da saúde de Carmen e realizavam campanhas de oração para a melhora dela no Youtube.

Carmen Salinas (Reprodução / Instagram)

A mexicana já participou de produções como 'Maria Mercedes', 'Minha Fortuna é te Amar' e 'Maria do Bairro'. Esta última, já foi exibida diversas vezes no Brasil pelo SBT e estreou em dezembro no Globoplay.

Seu último filme foi em 2010. O longa 'Alguém viu Lupita?' tem como protagonistas a cantora e atriz Dulce María, Cristián de la Fuente e a própria Carmen Salinas.