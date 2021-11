Atriz de 'Anne With an E' retira os seios aos 19 anos após descoberta de câncer

A atriz Miranda McKeon, que ficou conhecida pelo papel de Josie Pye na série "Anne With an E", da Netflix, usou as redes sociais para fazer um desabafo corajoso e emocionante. Aos 19 anos, a jovem norte-americana comemorou o fim do tratamento contra um câncer de mama descoberto em junho deste ano, que culminou com a realização de uma cirurgia de mastectomia dupla, ou seja, a retirada dos dois seios. As informações são do portal UOL.

O diagnóstico havia apontado a presença de nódulos mamários raríssimos. Desde então, Miranda passou a compartilhar com seus seguidores o passo a passo do tratamento contra a doença até a cirurgia para a extirpação total do câncer. "Hoje é o grande dia! Eu cheguei em São Francisco para fazer a cirurgia que esperava há quase cinco meses. Isso eliminará qualquer câncer e diminuirá significativamente meu risco de recorrência no futuro. Isso também significa que estarei livre do câncer!", comemorou a atriz, em post publicado no Instagram, na ultima quarta-feira (10).

Miranda também deu detalhes de como o procedimento é feito: "Enquanto nas mastectomias tradicionais, as mulheres ficam quase totalmente dormentes no tórax, terei uma sensação de preservação da mastectomia — que é segura do ponto de vista oncológico, porém envolve mais cuidado ao cortar nervos e a presença de enxertos para reconstruir nervos cortados. Embora certamente demore um pouco de tempo, estou muito grata por voltar a me parecer e me sentir eu mesma!", disse.

A atriz ainda ez questão de agradecer o apoio e carinho dos fãs durante todo o período em que esteve lutando contra a doença. "Não tenho como agradecer o suficiente a todos por seu apoio permanente. As pessoas em minha vida aparecem para mim, todos os dias, de maneiras tão ternas e comoventes. Eu sou uma garota de sorte!", compartilhou, uma hora antes do início da operação.