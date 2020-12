Atriz Cláudia Rodrigues tranquiliza ‘Tenho boas notícias'

A atriz Cláudia Rodrigues, que está lutando contra a esclerose múltipla, se manifestou nas redes. A atriz precisa de medicamento importado dos EUA para controlar a progressão da doença e confirmou a melhora.

"Eu tomei a medicação e melhorou bastante, tudo. E nos outros exames que fiz, as outras duas lesões que eu tinha sumiram", disse ela sobre as irregularidades identificadas no cerebelo em julho

"Obrigada por tudo. Quero dizer que assim que der eu vou beijar muito vocês todos", brincou Claudia na sequência ao relembrar a personagem Thalia, interpretada por ela em "Zorra Total".

A atriz também é reconhecida por participações em programas como "A Diarista", em que viveu a protagonista Marinete, "Escolinha do Professor Raimundo", "Casseta & Planeta, Urgente!" e "Sai de Baixo".