Atores de Power Rangers original postam homenagem a Jason David Frank, o 'Ranger Verde'

O falecimento do ator Jason David Frank, que interpretava o Ranger Verde no seriado "Power Ranger" original, comoveu a internet e os amigos de elenco, que prestaram homenagens. O ator Walter Jones, que interpretou o "Ranger Preto" publicou em sua conta oficial do twitter a última homenagem ao amigo.

O ator lamentou a e escreveu em inglês: "Can’t believe it…. RIP Jason David Frank. My heart is sad to have lost another member of our special family", na legenda. A tradução em português seria: “Não acredito nisso… Descanse em paz Jason David Frank. Meu coração está triste por ter perdido outro membro da nossa família especial”.

Confira a publicação na íntegra:

A atriz Amy Jo Johnson, a "Ranger Rosa" publicou uma homenagem e disse: " Jase, você era lindo e verdadeiramente único. A minha vida não será a mesma sem sua bola de energia frenética, hilária, cuidadosa, motivada e criativa. Eu vou te amar para sempre, querido amigo. Por favor, agora descanse em paz.", finalizou a postagem no Instagram.

Confira:

Já o "Ranger Vermelhor", o ator Austin ST. John se despediu com uma frase: "Uma vez um ranger, sempre um ranger. Pensamentos e orações...", conclui.

Confira

O site O Fuxico também compartilhou a homenagem da atriz Karan Ashley, a intérprete da "Ranger Amarela". Em seu discurso de despedida disse que ficou sem palavras e que esperava o dia que se reencontrariam e que o amava. “Jay, você finalmente me fez calar a boca. Você consegue me imaginar, de todas as pessoas, sem palavras? Eu sei que nunca ouviu falar. Se acalme e tire esse sorriso pretensioso do seu rosto, isso não vai durar tanto Tudo que consigo dizer é que te amo. Essa não parece ser uma frase grande o suficiente. Prometo que quando me recompor, terei um discurso longo que é todo sobre você. Você vai amar! Até lá, eu te amo. Estou tão triste, estou esperando ansiosamente o dia que nos encontraremos de novo”, disse a atriz.