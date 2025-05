Ator mirim de 'Stuart Little' e 'Jerry Maguire' desabafa sobre carreira: 'Não estou onde quero'

Jonathan Lipnicki é um desses rostos conhecidos por ter sido ator mirim em filmes de sucesso dos anos 1990 e 2000, como Jerry Maguire (1996), O Pequeno Stuart Little (1999) e O Pequeno Vampiro (2000). Em entrevista recente à revista People, Lipnicki, hoje com 34 anos, desabafou sobre as dificuldades de alcançar bons resultados na atuação.

Lipnicki fez uma pausa na carreira para cursar o ensino médio e, desde que resolveu retomar os trabalhos na área, não consegue repetir o mesmo sucesso de sua juventude.

"Aconteceram algumas coisas muito boas quando eu era mais jovem. É perfeitamente normal dizer que não estou onde quero em termos de carreira", disse o ator à publicação. Ele lida bem com a situação, por enquanto. "Tudo o que fazemos nesta vida é quase impossível", acrescentou.

Lipnicki diz querer atuar pelo resto de sua vida. "Acho que você só precisa acreditar que vai acontecer, e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para agir na direção certa", avaliou. "Já tive momentos de meio-termo na carreira na minha vida adulta, em que algumas coisas eram realmente boas e ninguém as via."

O ator afirmou que não se arrepende da pausa na adolescência para estudar. Ele também explicou que não costuma aceitar qualquer papel que aparece em sua frente. "Quero mesmo mudar a direção desse navio. Rezo todas as noites por clareza sobre para onde preciso ir, e tenho confiança de que o melhor ainda está por vir para mim", confessou. "Se você for prosseguir com isso, está fazendo um desserviço a si mesmo se não sonhar grande", ponderou Lipnicki.