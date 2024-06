Ator Edson Fieschi se declara para o namorado, o modelo Alexandre Vesper, de 19 anos

Aos 60 anos, o ator Edson Fieschi, galã das novelas "Vale Tudo", "Cobras e Lagartos" e "Insensato Coração", está namorando o modelo Alexandre Vesper, de 19 anos.

Fieschi usou suas redes sociais para postar uma foto com Alexandre, e no Dia dos Namorados, na última quarta-feira (12), o ator deixou um comentário em publicação do modelo de sunga em uma praia. "Meu amor", externou Edson.

