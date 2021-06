Ator e diretor Paulo Pompeia, conhecido pelo anúncio dos cigarros de chocolate, morre aos 72 anos

O ator Paulo Pompeia, conhecido por ter estampado o anúncio dos cigarros de chotolate, morreu nesta quarta-feira (30) aos 72 anos. Pompeia se tornou nacionalmente conhecido por ser garoto-propaganda dos Chocolates Pan, que lançou um "cigarrinho de chocolate" em 1959 estampando o rosto do então ator-mirim. A imagem produzida para a propaganda só deixou de ser utilizada em 2000.

Durante a década de 1990, Paulo Pompeia fez parte dos elencos das novelas "Retrato de Mulher", "Perigosas Peruas", "O Mapa da Mina" e "Malhação", além de apresentar o "Telecurso 2000".

A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos de São Paulo (Sated-SP), onde ele trabalhou como diretor. "Mais uma notícia muito triste, o nosso amigo, ex-diretor do Sated-SP, ator, diretor Paulo Pompeia faleceu no dia de hoje. Agradecemos a toda a sua contribuição as artes. A ele nosso carinho, respeito e admiração", disse o sindicato sem confirmar a causa da morte.