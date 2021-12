Feira Pan-Amazônica do Livro destaca a inclusão nesta sexta-feira (3)

O terceiro dia da 24ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, nesta sexta-feira, 3, é dedicada ao tema da inclusão, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho). O evento oferece intensa programação cultural na Arena Multivozes, como teatro de bonecos, espetáculos musical e de dança, além de rodas de conversa e encontro literário. Enquanto o Palco Externo recebe o show da Orquestra de Violoncelistas da Amazônia (OVA), da Universidade Federal do Pará (UFPA), e a “Dança em Cadeira de Rodas”, da Cia de Dança Nosso Jeito. Enquanto o Centro Planetário recebe visitas guiadas às 9, 15 e 17hs.

Às 9h30, os alunos da Escola Estadual Professor Acy de Jesus Barros Pereira, do bairro da Sacramenta, apresentar o teatro de fantoches "Projeto Animal: zelo e cuidado sem igual", que teve o enredo, os bonecos e o cenário feito pelos próprios alunos. O espetáculo trata sobre a adoção de animais de rua. “O objetivo é resgatar a ética e o cuidado com os animais”, explica Roma Arnoud, uma das professoras que desenvolveu o projeto.

Outras atrações culturais serão "Viva a diversidade", da Escola Estadual Santa Luzia; grupo folclórico Vitória Régia, da Fundação Pestalozzi; “Sons do Pará", do Centro Integrado de Educação Especial (CIEES); e as apresentações musicais da Escola José Álvares de Azevedo, e “A Garça Namoradeira”, do município de Santo Antônio do Tauá.

Às 12h, o Cine Curau exibe novos curta-metragens do escritor já falecido Vicente Cecim, que é um dos homenageados da feira, este ano.

Às 16h, inicia o Papo Cabeça com o professor e coreógrafo Mauro Santos, especialista em dança com cadeira de rodas, seguido das rodas de conversa sobre a inclusão literária, às 17h30, e a audiodescrição, às 18h30. (Márcio Nagano/ O Liberal)

Às 20h, o encontro literário traz a digital influencer e colunista do Midia Ninja, Leandrinha du Art, de Minas Gerais. “Ela é mulher trans e pessoa com deficiência e escreve sobre sexualidade e contos eróticos. A conversa vai abordar a visibilidade nas redes sociais”, antecipa o mediador Leandro Oliveira.

Show

Com 22 anos, a Orquestra de Violoncelistas da Amazônia (OVA) surpreende com instrumentais de rock e carimbó a partir de um instrumento tipicamente erudito. O professor Doutor Áureo DeFreitas, fundador da OVA, antecipa que o show vai abrir com o clássico do rock autoral paraense, “Belém, Pará, Brasil”, do Mosaico de Ravena.

No palco tocam os violoncelistas Áureo, Amanda Alencar, Gabriela di Cavancante, Danielly Alamar, Vitor Marvão, Andrei Santos e Carlos Furtado, acompanhados da banda base formada por Celso Ribeiro (teclados), Celso Lavoisier (bateria), Isaque (baixo) e Paulo Big Food (guitarra).

IOEPA

No estande da Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA) são lançados os livros selecionados no Edital Literário Dalcídio Jurandir 2019, às 18h: “Ínfimas Infâmias”, de Felipe de Campos Ribeiro, “Marias e Encantarias II”, de Francisco Vera Paz, e “Bicho do Mato”, de Franciorlys Viannza. Outros lançamentos desta sexta, 3, são “Filô Zezinho em... O que é filosofia?”, de Aline Rossi; “Somos todos iguais. Somos todos diferentes”, coletânea de poemas de alunos de duas escolas do bairro do Tapanã; “Rio em Nós”, coletânea organizada por Maria Helena Viana; e “Amazônia, Espaço-Estoque, a negação da vida e esperanças teimosas”, de Raimunda Monteiro.