Astro de Aquaman passará por cirurgia no olho após acidente em set de filmagens

Susto para os fãs do astro Jason Momoa, que revelou nesta terça (19/10) no talk show de Ellen DeGeneres que precisará se submeter a uma cirurgia no olho devido a um ferimento durante as filmagens de "Aquaman e o Reino Perdido". Ele contou ter sofrido um corte no globo ocular, o que provocou o desenvolvimento de uma hérnia.

"Estou ficando velho, é o que está acontecendo. Eu ferrei meu olho. Coloquei algo nele que meio que o cortou, daí tenho que fazer uma cirurgia", explicou Momoa. "Estou com uma hérnia. Estou levando uma surra. Mas vai ser um ótimo filme, vocês vão adorar", completou, minimizando a situação.

Ele ainda tranquilizou os fãs ao afirmar que, apesar da necessidade de realizar uma cirurgia, consegue enxergar normalmente. De acordo com a explicação do ator, o acidente aconteceu porque ele sempre fica "um pouco animado" durante filmagens, o que se torna mais arriscado com "a coisa da idade".

"Aquaman e o Reino Perdido" teve sua primeira prévia revelada no sábado passado (16/10), durante o evento DC FanDome, com depoimentos do elenco e do diretor James Wan, que volta à direção após ter comandado o longa de 2018.