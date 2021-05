As polêmicas envolvendo a morte de MC Kevin

A morte trágica de MC Kevin está cheia de controvérsias, entre as muitas especulações: o que realmente ocorreu no quarto de hotel onde ele estava com uma acompanhante de luxo e um amigo; afinal ele é casado ou não? houve briga entre o casal no dia do acidente?

Marly Quadros e Bruna Lima falam sobre todas essas questões no novo episódio do podcast Égua do Babado! desta semana, que também aborda a rotina corrida e as polêmicas envolvendo a vencedora do BBB 21, Juliette Freire.

Tem também a nova moda das famosas, sensualizar nas redes sociais: saiba quem são as campeãs de fotos íntimas. E a pergunta que não quer calar, onde estará Tiago Iorc? Ouça e confira!