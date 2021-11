Artistas têm novas oportunidades com prorrogação de prazos e abertura de novos incentivos culturais

Os artistas e produtores culturais têm mais uma oportunidade de incentivo a projetos culturais. Desde o último dia 23, o Banco da Amazônia está com as inscrições abertas para o edital de “Pautas Espaço Cultural 2022”, que vai selecionar projetos de artes visuais para o preenchimento das pautas do seu espaço cultural para o ano que vem. Existe a possibilidade de patrocínio do banco de até R$ 25 mil por projeto. Já a Semear, programa estadual de incentivo à cultura, do Governo do Pará, teve o prazo prorrogado pela segunda vez devido à pandemia.

Com isso, os certificados de incentivo que foram aprovados no edital de 2020, poderão captar recursos até o dia 31 de dezembro de 2021.

As inscrições ao edital de pautas do Espaço Cultural do Banco da Amazônia são gratuitas e podem ser realizadas até às 23h59 do dia 22 de dezembro deste ano, pelo e-mail edital.espacocultural@basa.com.br.

Serão analisados projetos de artes visuais com produção vinculada às questões amazônicas, em manifestações contemporâneas bidimensionais (desenho, pintura, gravura, fotografia, grafite, técnicas mistas), tridimensionais (escultura, objeto e instalação) e mídias contemporâneas (instalação, videoinstalação e novas tecnologias) e que não tenham sido contemplados com exposição no Edital de Pautas do Espaço Cultural no período de 2020 e 2021.

Os selecionados serão comunicados por e-mail. O edital completo está disponível no site do Banco da Amazônia, na opção “Patrocínio de Projetos”.

Semear

Os certificados de projetos contemplados pela Lei Semear, normalmente, têm prazo de validade de um ano. Os certificados servem para viabilizar a captação de recursos em empresas patrocinadoras de eventos culturais. Porém, devido à crise sanitária que teve repercussão direta na economia brasileira, os artistas selecionados do edital de 2020 foram prejudicados.

“A gente teve essa sensibilidade de ter visto que as pessoas que foram aprovadas em 2020 foram amplamente prejudicadas por conta da pandemia; e estamos pedindo essas prorrogações para dar chance para que esses projetos de 2020 possam ser aprovados e patrocinados em 2021 e 2022”, explica o secretário executivo do Programa Semear, Ulysses Cabette Nooblath.

Na primeira vez, o prazo da Semear foi prorrogado em 180 dias. O novo prazo é válido apenas para os certificados de enquadramento emitidos no período de 9 de julho a 6 de agosto de 2020.