Artistas apresentam show especial em homenagem à Lady Gaga em Belém

A artista ítalo-americana, ganhadora do Oscar, Grammy, Globo de Ouro, entre outros, será a homenageada da apresentação do Centro de Formação de Cantores Siga Canto. O tributo à diva pop será realizado neste sábado, 27, às 20 horas, no Teatro Waldemar Henrique. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Cerca de 20 cantores da Siga Canto vão apresentar versões dos maiores sucessos da cantora. E o repertório do show conta com as canções 'Shallow', 'Poker Face', 'The Edge of Glory', 'Born This Way', 'Just Dance' e 'Bad Romance'.

Para Renata Del Pinho, cantora, compositora, Vocal Coach e idealizadora da Siga Canto, o show é muito aguardado pelos cantores e também pelo público que sempre acompanha os eventos da Siga Canto.

“Esse show sempre foi um pedido de todos os nossos alunos-cantores. Era um desejo antigo, que começou a ser pensado ainda antes da pandemia, mas que só agora foi possível de fazermos. E cantar Lady Gaga é muito desafiador. Muitos alunos estão saindo da sua zona de conforto e aproveitando pra cantar em outro idioma. Será uma experiência incrível pra eles, que vão interpretar as canções e até dançar. Além disso, pra mim também é mais um desafio, pois estou na direção do espetáculo, querendo entregar um tributo à altura de Lady Gaga”, conta Renata.