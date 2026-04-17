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Artistas amazônicos participam de feira industrial na Alemanha

Convidados pela Vale, nomes do Pará e do Amazonas apresentam obras na Hannover Messe 2026, maior evento global de tecnologia e inovação

O Liberal
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A obra do amazonense Paulo Desana participa da Hannover Messe 2026 (Paulo Desana)

Os artistas paraenses Kambô, Moara Tupinambá e PV Dias, e o amazonense Paulo Desana, participarão da Hannover Messe 2026, a maior feira de inovação e tecnologia industrial do mundo. O grupo foi convidado pela Vale para representar a diversidade cultural da Amazônia no evento, que será realizado entre os dias 20 e 24 de abril, na Alemanha.

As produções dos artistas integrarão uma mostra fotográfica, principal destaque do estande da empresa. O espaço de 198 metros quadrados foi concebido a partir do conceito de Amazônia Futurista. A proposta visa apresentar a região como um polo de inovação, biodiversidade e saberes tradicionais, alinhados aos debates globais sobre transição energética e desenvolvimento sustentável.

Artistas da Amazônia em destaque na feira

Artista visual indígena do povo Tupinambá, Moara Tupinambá desenvolve trabalhos que combinam colagem, fotografia e arquivos históricos. Sua obra reflete sobre identidade e os efeitos persistentes do colonialismo. Ela afirma ser uma oportunidade única de levar a visão e a complexidade da Amazônia para um público global.

PV Dias, pintor e muralista, constrói narrativas visuais inserindo figuras humanas em cenários amazônicos e urbanos. Ele explora diferentes camadas do imaginário sobre a região. O artista espera que sua arte inspire as pessoas a enxergar a Amazônia como um ambiente plural, onde o povo pulsa criatividade.

Outro nome em evidência é Kambô, pseudônimo do artista multimídia Luan Rodrigues. Inspirado pela profundidade da floresta e pelo cotidiano ribeirinho, ele articula pintura, muralismo e tecnologias. Sua linguagem conecta tradições culturais amazônicas a recursos visuais contemporâneos.

Experiência imersiva sobre a Amazônia

Além da exposição, o estande da Vale contará com uma experiência imersiva e multissensorial. Ela foi desenvolvida pelo cineasta Estevão Ciavatta, em parceria com o Megadiverso Instituto Cultural. Reconhecido por seu trabalho em defesa da floresta, Ciavatta assina a obra inédita “Living Forest”.

A obra será exibida em um painel de LED de 15 metros, propondo ao público uma vivência sensorial inspirada na Amazônia.

Brasil será país-parceiro oficial do evento

Em 2026, o Brasil será o país-parceiro oficial da Hannover Messe, o que amplia a visibilidade da indústria e da cultura nacional no cenário internacional. Kennedy Alencar, diretor de Relações Institucionais da Vale, destaca a oportunidade estratégica.

Ele afirma que é uma chance de mostrar como a Vale constrói o futuro da mineração, tornando-a mais inovadora e sustentável. Alencar ressalta o foco na preservação ambiental e no apoio à transição energética do planeta, complementando que a Amazônia se conecta a essa visão como grande exemplo de mineração responsável.

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