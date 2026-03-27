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Artista paraense tem música autoral tocada por djs italianos no Tomorrowland Winter 2026

Faixa foi tocada no palco principal durante show do duo Agents of Time na França

O Liberal
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Duh Project ()

O Dj paraense Romulo Prantera teve uma música tocada no palco principal do Tomorrowland Winter 2026, edição do festival realizado na França. A execução ocorreu na noite da quinta-feira (26/03), durante o set do duo italiano Agents of Time, uma das atrações da programação principal do evento. O festival é reconhecido por reunir alguns dos principais nomes da música eletrônica global, além de servir como vitrine para novos talentos.

A informação foi compartilhada pelo próprio artista, que destacou a relevância do momento na carreira. A faixa integra o repertório apresentado no palco principal do festival, espaço reservado aos nomes de maior destaque da programação.

O episódio marca um avanço importante para a projeção internacional do trabalho do músico paraense, já que o Tomorrowland reúne artistas e público de diversos países.

Possível parceria internacional está em negociação

Além da execução da música no festival, o artista informou que está em articulação para uma possível colaboração com o duo italiano. A proposta é lançar uma nova versão da faixa em parceria com o Agents of Time.

Caso a colaboração seja concretizada, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance da produção musical, com distribuição conjunta e potencial inserção em novos mercados da música eletrônica.

A presença de produções paraenses em eventos de grande porte como o Tomorrowland reforça a visibilidade da cena musical da região Norte. 

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