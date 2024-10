Artista Nando Lima estreia ação educativa do Arte Pará 2024

A ação educativa do Arte Pará começou nesta quinta-feira (24/10) com o artista Nando Lima, que abordou o tema "Performances e outras mídias". Até o final de dezembro, quando a mostra se encerra, a ação proporcionará debates com os demais artistas participantes da edição 2024 do Arte Pará. A próxima edição do "Falas de Artistas" está marcada para o dia 30 de outubro, às 19h, com entrada gratuita.

O artista Emanuel Franco, responsável pela ação educativa, explica que o objetivo é envolver os artistas com a comunidade como uma forma de discutir arte, compartilhar experiências e transmitir conhecimento. "Denominamos esse momento como 'Falas de Artistas', que serve justamente para agregar e debater sobre arte", explica Emanuel.

Nando Lima, que abriu a ação educativa deste ano, vê a iniciativa como uma oportunidade de aproximar artistas e o público interessado em arte. "A arte é educação, é troca, é uma oportunidade de nos dispor ao conhecimento. Portanto, é muito bom quando temos essa oportunidade de debater com quem se interessa", afirma.

VEJA MAIS

O artista plástico acrescenta que discutiu a linguagem da performance nas artes visuais. "Essa ideia de encontro é uma maneira de fazer com que as pessoas pensem de forma criativa e também falem sobre a questão de bem-estar, pois arte é isso", destaca.

A curadora do Arte Pará, Nina Matos, pontua que a mostra está focada na dimensão educativa, promovendo uma série de encontros que envolvem tanto os artistas participantes desta edição quanto outros artistas do estado.

"É um momento que a gente vai colocar vários temas para que o público possa ter um conhecimento maior sobre o Arte Pará e a arte de um modo geral", reforça Nina Matos.

A próxima ação educativa, "Falas de Artistas", acontecerá no dia 30 de outubro, com a participação dos artistas Guy Veloso, Elza Lima e Paulo Santos. O projeto educativo do Arte Pará é um dos mais abrangentes, sendo conduzido por mediadores que já atuam em projetos de artes visuais.

Com mais de 40 anos de tradição e trabalho sistemático da Fundação Rômulo Maiorana, o Arte Pará, seja em formato competitivo ou em realizações especiais, sempre foi um catalisador das artes visuais no estado, promovendo visibilidade e incentivando a produção artística, além de provocar diálogos e discussões relevantes sobre a cena artística nacional.

Serviço:

Arte Pará

Data: até 29 de dezembro de 2024

Horário inicial em conformidade com o SIMM/Secult : de terça a domingo de 09h às 17h.

Local: Museu Casa das Onze Janelas