Artista de Soure irá representar o Brasil em evento internacional na Arábia Saudita

Essa semana, Ronaldo Guedes, ceramista, do arquipélago do Marajó, especificamente da cidade de Soure, embarcou rumo à Riyadh, capital da Arábia Saudita. O artista foi convidado pelo Instituto Royal de Arte Tradicional de Riyadh para expor e compartilhar as técnicas da confecção arte cerâmica marajoara.

“Confluências da cultura Saudita e Brasileira” é o evento internacional que começa na próxima quinta-feira, 30 de janeiro, no Continente asiático. O evento será realizado até o dia 01 de fevereiro, na cidade de Riyadh, capital da Arábia Saudita, no centro cultural King Fahad. O convite foi feito pelo Instituto Royal de Artes Tradicionais, realizador do evento.

A Arábia tem uma rica tradição cultural e anualmente promove eventos para valorizar e incentivar artistas e culturas tradicionais de outro país. A arte tem esse incrível poder de criar conexões entre pessoas, culturas e sentimentos. E é neste sentido, que o artista Ronaldo Guedes, irá apresentar a arte cerâmica marajoara.

Ronaldo Guedes irá expor seis obras, sendo quatro reproduções da cerâmica tradicional marajoara e duas produções contemporâneas. O objetivo é mostrar a tradição cerâmica brasileira, desenvolvida na Amazônia, no Marajó e que permanece viva em Soure, pelo trabalho do artista.

“Eu estarei realizando uma apresentação da cerâmica marajoara. Este é um evento do Ministério da Cultura de Riyadh e do Instituto Royal de Arte Tradicional que irá prestigiar a cultura brasileira. Eu fui convidado para levar a cerâmica marajoara e, enquanto artista, vou fazer uma apresentação das técnicas, das maneiras de fazer a cerâmica. Vou realizar uma exposição de três dias no evento. Irei interagir com outros artistas, de várias linguagens, têxtil, da música, dança do Brasil e da Arábia. Estou me sentindo muito honrado por essa oportunidade, por poder levar algo que é tão peculiar, tão importante para o nosso Brasil que é a nossa cerâmica Marajoara”, comemora Guedes.

Diálogo com o mundo

Essa é a segunda viagem internacional do artista Marajoara, Ronaldo Guedes. Em 2023, esteve em Nova York, participou de uma exposição e uma roda de conversa sobre Ancestralidade da Amazônia. “Essa é a segunda viagem internacional, é sem dúvida, uma coisa preciosa, abrindo uma fronteira, só a arte para fazer isso, conseguir estabelecer conexão e diálogo com outras regiões, outras culturas, distantes da Amazônia. O que nós fazemos não tem fronteiras, o que queremos é exatamente isso, nossa intenção no Ateliê é dialogar com o mundo, exatamente o que fazemos aqui em Soure, no Marajó”, observa o artista.

Missão de vida

Ronaldo Guedes, artista de Soure, completou 50 anos no último dia 13, e conta que para ele é um privilégio muito grande fazer cerâmica em Soure. “Representa a minha ancestralidade, a minha história, fazer cerâmica também é político, ele ativa a nossa memória ancestral, então eu já tenho uns 19 anos de cerâmica. Eu já sei que minha missão de vida, minha terapia de vida é manipular essa mesma matéria prima que as populações originárias manipularam, e remeter a memória sobretudo desses povos que deixaram uma contribuição muito grande na arte de cerâmica, que se criou, se desenvolveu o estilo cerâmica na ilha do Marajó, que essa cerâmica polícroma, mais padrão geométrico, esteticamente muito representativo da cultura brasileira. E o nosso trabalho é esse, do Ateliê, enquanto artista, fazer esse ativismo dessa identidade cada vez mais”, pontua.

Guedes conta que o Ateliê Arte Mangue Marajó tem cerca de 22 anos de atividade com a difusão da cultura . “Nós temos uma atividade muito grande, e entendemos que sobretudo esse conhecimento, esse saber, tem que ser compartilhado com a comunidade para se manter vivo, e assim desenvolver cada vez mais o sentimento de pertencimento com as pessoas, com relação à sua cultura, à sua história”, finaliza Ronaldo Guedes.

Serviço

Período: 30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025

Local: centro cultural King Fahad, Riyadh, capital da Arábia Saudita.