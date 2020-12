Artesanato em miriti é ensinado pela Casa da Cultura de Canaã

A fabricação de brinquedos de miriti será ensinada na oficina ministrada pelo artesão Ivan Teixeira, entre as próximas terça e sexta-feiras, 15 e 18, às 20h, com transmissão via Whatsapp. Na véspera, segunda-feira, 14, a pesquisadora Jaqueline Souza, da Universidade Federal do Pará (UFPA) fará uma palestra sobre o assunto, às 20h. A programação é realizada pela Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, no Sudeste do estado.

Os brinquedos de miriti são um artesanato tradicional do município de Abaetetuba, no Nordeste Paraense, confeccionado a partir da fibra do miritizeiro, palmeira nativa da Amazônia.

Esses brinquedos tradicionais são reconhecidos como um dos elementos do Círio de Nazaré, festividade tombada como patrimônio cultural imaterial do Estado do Pará desde 2010.

A programação dá direito a certificado. Para participar, basta enviar uma mensagem ou ligar para um desses números: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.