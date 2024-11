Arte Pará 2024: Mulheres reforçam sobre a importância do contato com o público

Mulheres jovens com suas realidades e originalidades falam da importância do contato com o público durante a ação educativa do Arte Pará, na noite da última quinta-feira (14), na Casa das Onze Janelas. Evna Moura, Melissa Barbery e Keyla Sobral foram as convidadas do “Falas de artistas”.

Keyla Sobral destaca que esse movimento e a oportunidade de falar do seu trabalho é uma forma de engrandecer o debate sobre arte. Ela propôs mostrar durante a apresentação a dimensão do salão, a trajetória do trabalho desde 2001 e suas transformações.

“ A minha poética é ligada com artes visuais e literatura e eu trabalho com auto ficção e autobiografia. Então, muitas das coisas que vocês vêem aqui são da minha própria vivência. Só que é escorado também com as coisas que eu passo. Então, eu estou falando nesse trabalho sobre um processo que eu estou considerando no mundo inteiro, que de nós não entendemos. Sobre o ódio, sobre essas coisas do mundo”, explica a artista.

Melissa Barbery pontua que a arte não dá sozinha, não surge um objeto de arte do nada. Existe uma pessoa que faz e essa pessoa é um artista E essa troca com o público, seja o público leigo ou outros artistas, é importante. “ Eu tenho um pensamento que arte produz arte. Então, é vendo a arte, conversando sobre arte, falando sobre arte que a gente produz mais”, explica.

Durante a apresentação, Melissa falou do trabalho exposto no Arte Pará, que é o trabalho mais recente de sua carreira. “Vou falar também da minha trajetória e de como eu cheguei até aqui”, completa. Além do audiovisual, Melissa também produz arte por meio de objetos, que têm uma relação com arte de design.

A fotógrafa Evna Moura acredita que esse tipo de convite possibilita do artista contar um pouco e dividir como é o processo criativo. “ A exposição é o resultado, então, essas falas, esses convites funcionam como uma forma de contar o processo criativo. Falar das etapas, dos lugares, pois cada obra conta uma história, tem uma narrativa.

" Então, para mim é muito importante, é bem diferente dos outros que eu costumo fazer”, pontua. O seu trabalho possui elementos da natureza, do uso da experimentação. “O ato da fala traz as pautas, no meu caso as pautas ambientais, mesmo às vezes de maneira mais simbólica e às vezes de uma maneira mais explícita", explica Evna.

Outra questão pontuada pela artista é a presença de mulheres nesses espaços, que são a minoria. “Nós sermos a minoria no meio das artes chega a ser violento, nós precisamos lutar pelas pautas. Nesse sentido do feminino mesmo, das nossas violências, das nossas questões. Então é muito importante essa oportunidade", explica a artista.

Evna é de Cachoeira do Arari, no Marajó, e as questões ambientais em seu trabalho são muito presentes por conta da sua vivência. "Eu sempre tive contato com o espaço da natureza e isso acaba refletindo no que eu produzo”, pontua.

Arte Pará 2024

O Arte Pará 2024 tem como tema "Um Norte [transcursos – caminhos]", a curadora da exposição, Nina Matos, explica que nesta edição há aspectos singulares, entre eles a exibição de um material museológico do fotógrafo paraense Luiz Braga.

Com mais de 40 anos de tradição e de um trabalho sistemático da Fundação Rômulo Maiorana, tanto em formato competitivo quanto em realizações de caráter especial, sempre foi um catalisador das artes visuais no Estado, dando visibilidade e fomentando produções artísticas, e ao mesmo tempo, provocando diálogos e discussões relevantes sobre a cena artística nacional.

A mostra é apresentada pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Rouanet, sendo um dos apoiadores mais duradouros da mostra. A realização é da Fundação Romulo Maiorana (FRM).