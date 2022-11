Arte em movimento: Roberta Amaral evidencia festas populares na exposição 'Fúria Cintilante'

A fotógrafa paraense Roberta Amaral realiza a primeira exposição fotográfica, “Fúria Cintilante”, que terá abertura nesta sexta-feira (18), no espaço Ná Figueiredo, a partir das 20h. A mostra segue até o dia 12 de dezembro no espaço. Serão treze imagens impressas e oito imagens em tecido. A artista, que tem como foco, projetos de rua, festas populares, corpo e espaço público, conta como foi o reencontro com Belém e o desenvolvimento de um trabalho cada vez mais rico com a cultura paraense.

Com curadoria de Ney Paiva e texto de abertura de Felipe Cruz, a exposição tem entrada gratuita. Segundo Roberta Amaral, “A exposição está dividida entre fotos em fine art e fotos em tecido, que são em movimento. Eu estava fazendo temas sempre com base no Círio de Nazaré, das festas populares para retratar um pouco a saudade que eu estava da cidade. Principalmente com base na Festa da Chiquita que tem uma representatividade tão grande para a nossa sociedade. Do quanto esse movimento visa a liberdade, com nosso corpo, nossa performance. Eu comecei a fotografar ainda no curso de jornalismo, mas depois deixei um pouco de lado a câmera. Até que me deparei com os protestos contra o Bolsonaro quando eu estava no Rio de Janeiro. E a partir disso, voltei a fotografar, principalmente as imagens em movimento. As imagens da exposição traduzem a ‘Festa da Chiquita’ de 2019, 2021 e 2022 com a volta do Círio após a pandemia”, explicou.

Em 2018, a fotógrafa se voltou para registros fotográficos acompanhando os protestos feministas #EleNão, passou por oficinas (corpo e imagem com Luciana Magno e narrativas fotográficas com Renata Moreira) e experiências que colocaram outros rumos e possibilidades em suas imagens.

Roberta Amaral é fotógrafa, artista Visual, advogada e mestra em Direitos Humanos, Arte e Sociedade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A artista também tem a poesia em sua veia, tendo publicado na coletânea “Trama das Águas” em 2020. Expôs em 2019 no 27º Salão de Arte CCBEU “Primeiros Passos”. Participou em 2021 da Exposição virtual com cinco obras no @emergeartes no Instagram, na temática 99 mulheres.

Agende-se

“Abertura Exposição Fúria Citilante”

Data: 16/11

Hora: 20h

Local: Espaço Ná Figuereido (Avenida Gentil Bittencourt, 449)