'Arte de Casa em Casa' é concluído neste sábado com exposição gratuita em Icoaraci

O projeto ‘Arte de Casa em Casa’, originado pela Casa do Artista, chega à sua conclusão neste sábado (29), com uma exposição gratuita de artes visuais. A programação acontece a partir das 18h, na Rua Padre Júlio Maria, 163, bairro do Cruzeiro, no distrito de Icoaraci.

Com curadoria de Werne Souza, a programação vai começar com a apresentação de uma roda de conversa intitulada “Arte e Território”. O público presente também poderá apreciar a exposição ‘NACASA’, que consiste em trabalhos de artistas de Icoaraci e de convidados de outras cidades, onde o projeto itinerante passou desde a sua criação.

Para celebrar a conclusão deste ciclo, que se encerra no Dia de São Pedro, a Casa do Artista vai abrir espaço para apresentações do Cordão de Bicho Oncinha, além de oferecer a venda de delícias típicas, entre elas, o mingau de milho, o caruru, além da maniçoba.

A exposição ‘NACASA’ mostra obras dos artistas de Icoaraci Carlos Henrique Gonçalves, Simone Machado, Mateus Machado e Levy Cardoso. Obras de artistas de outros municípios, como Marcone Moreira e Armando Queiroz, também estarão presentes na exibição. Ettiene Angelim, gestora da Taberna Marajó, também terá suas fotografias expostas, referentes à sua mostra realizada em Salvaterra intitulada “Este é Meu Lugar”.

Projeto Itinerante

A Iniciativa ‘Arte de Casa em Casa’ foi realizada após aprovação no edital de Artes Visuais da Lei Paulo Gustavo - Secult-Pa e consistiu em uma itinerância que começou em março deste ano e realizou 6 exposições em diversos municípios. A viagem e exposições partiram de Icoaraci e seguiram em direção à região nordeste do Estado. Castanhal, Quatipuru, Mosqueiro, Salvaterra e Marabá foram algumas cidades alcançadas pelo projeto.

Arte de Casa em Casa envolveu a conexão entre 24 artistas, que tiveram a oportunidade de expor suas obras nas suas próprias cidades. 90 passaram pelo projeto através das rodas de conversa que também foram promovidas durante a iniciativa.

“Além da interação e inclusão, o projeto teve como objetivo fundamental o fortalecimento de espaços culturais que surgiram a partir da iniciativa de artistas e produtores culturais buscando proporcionar o acesso à arte e desenvolvimento da própria produção, seja na perspectiva de venda, seja para expressar sua a arte e formação de público”, diz Auda Piani, coordenadora de produção do projeto, também gestora do espaço Na Casa do Artista.

Segundo Werne Souza, um dos curadores do projeto, o retorno da itinerância para Icoaraci marca a importância do trabalho realizado, que deu visibilidade para artistas de diferentes regiões do Pará.

Werne Souza, idealizador do projeto e Auda Piani, gestora do espaço Na Casa do Artista (Foto: Divulgação)

“Foram 24 artistas envolvidos, em diversos territórios, diversos estilos e histórias. E agora poder reunir obras de alguns desses artistas aqui em Icoaraci valorizando artistas locais como Carlos Henrique Gonçalves, Simone Machado, Matheus Machado e Levy Cardoso é também valorizar os artistas periféricos. Espero que a partir desta iniciativa a Casa como um espaço independente faça parte deste circuito de espaços de artes. Que esta conexão que se estabeleceu seja de parcerias para promoção das artes nas periferias”, diz Werne Souza.

Serviço

Projeto Arte de Casa em Casa apresenta exposição ‘NaCasa’

Local: Espaço Cultural Na Casa do Artista. Rua Padre Júlio Maria,163 – Cruzeiro Distrito de Icoaraci.

Data: Sábado (29)

Horário A partir das 18h