‘Arroxa Belém’ reúne o melhor da música romântica para dançar junto

Arrocha é um gênero musical com toda uma vibração sonora peculiar e letras românticas que coloca todo mundo para dançar colado nas festas. E assim vai ser o evento “Arroxa Belém” que a Fábrica Shows promoverá para os casais e público em geral nesta quinta-feira (2), a partir das 22h, na casa Via Show, em Belém. No palco, vão estar a Banda Msinck, Banda Pop Show, Willy Lima, e os DJs Gigio Boy e Neto Corrêa, com muito arrocha e brega para a plateia.

“Vai ser um baile dançante com música ao vivo”, diz o cantor Josiel Corrêa, vocalista da Banda Msinck, responsável pela organização dessa festa. “Nós conseguimos reunir os principais nomes da cena paraense, um time de peso em evento maravilhoso que vem marcar o calendário de grandes shows de música paraense”, destaca Josiel.

O “Arroxa Belém" chega na hora certa. Uma véspera de feriado costuma ser uma ocasião para o belenense celebrar a noite de atrações culturais na cidade. Em vários pontos de Belém pululam festas e barzinhos com música ao vivo ou mecânica para fazer a noite de quem quer se divertir ouvindo de tudo, ou seja, brega, piseiro, carimbó, pagode, rock, reggae e arrocha.

Assim, uma novidade como o “Arroxa Belém” com o propósito de propiciar bons momentos para casais e idades diferentes e pessoas de uma maneira geral que apreciam canções românticas em um ritmo convidativo para se sair dançando pelo salão, sem medo de ser feliz, é sempre algo bem-vindo.

Além das atrações musicais, o “Arroxa Belém” tem ingressos sendo vendidos na Bilheteria Digital e pela lista pix, com o valor simbólico de R$ 10,00 o primeiro lote.

“A expectativa está a mil. Vamos montar uma megaestrutura para receber o público paraense de braços abertos. Vamos ter promoção de Caribeña a R$ 1,99 até a meia-noite e queremos o povo cedo para aproveitar as nossas promoções e não perder nenhuma atração”, conta Josiel Corrêa, da coordenação do evento.

Esse entusiasmo de Josiel não é para menos. O público vai poder cantar e dançar muito com o som romântico do cantor Willy Lima, com toda a energia dos DJs Gigio Boy e Neto Corrêa e a sonoridade peculiar das bandas Pop Show e Msynck.

Serviço:

Evento ‘Arroxa Belém’

Em 2 de abril de 2026, a partir das 22h

Na Casa Via Show, na avenida Augusto Montenegro, Km 07,

em Belém (PA)

Ingressos: bilheteriadigital.com

Promoção de cerveja Caribeña a R$ 1,99 até a meia-noite

Informações: 99307-5654