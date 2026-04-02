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'Arroxa Belém' é pedida em Belém para celebrar o amor nesta quinta (2), véspera de feriado

Uma seleção de artistas de primeira qualidade vai garantir o clima romântico na Via show, a partir das 22h, com promoções para o público

Eduardo Rocha
fonte

'Arroxa Belém' vai contar com o talento de Willy Lima, Msinck, Pop Show e mais os Djs Gigio Boy e Neto Corrêa (Foto: Divulgação)

É hoje (2)! Em plena véspera do feriado da Sexta-Feira da Paixão, a capital paraense recebe o evento "Arroxa Belém", com atrações musicais de primeira qualidade para levar todo mundo para dançar no salão, em um grande baile. E o que é melhor: dançar coladinnho, naquele clima a dois. As atrações dessa festa, a partir das 22h desta quinta-feira, na casa Via Show, são: Banda Msynck, Banda Pop Show, Willy Lima, e os DJs Gigio Boy e Neto Corrêa. Além de muito arrocha e brega para a plateia, o público contará com promoções para agitar ainda mais a noite.

Até porque o arrocha é um gênero musical que conquistou o Brasil como um ritmo que possibilita aos casais dançarem muito a partir de música e letras bem românticas. E o "Arroxa Belém, uma promoção da Fábrica Shows, vai ter muito disso tudo para a plateia. Josiel Corrêa, vocalista da Banda Msynck e responsável pela organização dessa festa, adianta que vai ser um grande baile dançante com música ao vivo sem parar.

"Neste evento, o público vai ter o melhor da música. Nós estamos reunindo grandes nomes do segmento do arrocha no Pará, que é a banda Mega Pop Show, Willy Lima, Msynck, DJ Gigio Boy e o DJ Neto Corrêa. Então, nós estamos preparando um repertório muito bacana de todos os artistas que vão estar com a gente. O público pode esperar o melhor nesse show", diz Josiel.

Esta é a segunda edição do "Arroxa Belém" sempre reunindo os grandes nomes da música bem como os DJs que estão "bombando". A intenção da coordenação dessa festa é inseri-la no calendário de Belém, com até duas edições em um ano.

Adesão

O paraense de uma maneira geral aderiu muito ao arrocha. E essa paixão surgiu com os bailes da saudade das aparelhagens, a partir do som da banda Asas Livres (fundada nos anos 1980), considerada como a primeira banda desse gênero musical no País.

Quem chegou a integrar a Asas Livres foi o cantor Pablo, conhecido como o Rei da Sofrência. E também o sucesso do arrocha no Pará contou com a performance de muitas bandas, com os músicos tocando e gravando esse gênero musical e animando as festas em municípios do estado.

Quem não quer perder essa festa pode adquirir ingressos na Bilheteria Digital e pela lista pix, com o valor simbólico de R$ 10,00 o primeiro lote. "Vamos montar uma megaestrutura para receber o público paraense de braços abertos. Vamos ter promoção de Caribeña a R$ 1,99 até a meia-noite e queremos o povo cedo para aproveitar as nossas promoções e não perder nenhuma atração", adianta Josiel Corrêa.

Serviço:

Evento ‘Arroxa Belém’

Em 2 de abril de 2026, a partir das 22h

Na Casa Via Show, na avenida Augusto Montenegro, Km 07, em Belém (PA)

Ingressos: bilheteriadigital.com

Promoção de cerveja Caribeña a R$ 1,99 até a meia-noite

Informações: 99307-5654

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