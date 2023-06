Arrastões de bois une cultura e arte em São Caetano de Odivelas durante o ‘Arraiá da Praça 2023’

Personagens folclóricos da cultura de São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará, os bois de máscara, pierrots e bonecos cabeçudos ganham as ruas todos os anos transformando a cidade em um verdadeiro espetáculo de cores e imaginação. A união de personagens mudou o jeito de se viver a arte na região. Neste ano, a apresentação dos grupos de bois se dará durante o "Arraiá na Praça", evento promovido pela Prefeitura Municipal que está em sua segunda edição.

O arraial começou no dia 02 e se estenderá até o dia 30 de junho. No próximo final de semana, o evento ganha destaque especial por receber os arrastões dos famosos "Bois-de-Máscaras”. Segundo a prefeita de são caetano de Odivelas, Leila Felipa, durante o evento é apresentado o que há de melhor da cultura do município. “Artesanato, culinária, músicas, danças, além dos nossos queridos e tradicionais bois”, destacou a prefeita. Com patrocínio do Governo do Estado, neste ano a população recebe várias atrações musicais durante a festa como Viviane Batidão, Banda Warilou e o cantor Kim Marques.

Leila garante que é um evento importante para o município porque atrai muitos turistas e fomenta a economia local. “Tem sido muito grande a participação do povo e ainda promete muitas surpresas para quem vier participar”, garantiu. Dentre as atrações principais para este final de semana na cidade, a expectativa é com a apresentação dois bois de máscara, principalmente o Boi Faceiro e o Boi Tinga, os principais da região.

Expetativa é grande para este final de semana no "Arraiá da Praça 2023" (Igor Mota)

Boi Faceiro

Com uma história peculiar, o “Boi Faceiro” representa a resistência da cultura popular e do culto ao folclore na região. Segundo o professor, pesquisador e coordenador do boi, Rondi Palha, o grupo surgiu em 1937, brincou por 10 anos e em seguida, desapareceu. “Com o incentivo do Mestre Bené Careta, houve um resgate ao boi dez anos depois. As pessoas se sentiram cada vez mais motivadas e recuperamos nosso espaço na cidade”, explicou.

Com sua volta em 1998, hoje o Boi Faceiro é um dos grandes ícones da cultura popular do Estado. E junto com os outros bois compõem a cena na cidade.

De acordo com Rondi, este ano são completados 25 anos de resgate ao Boi Faceiro. “Criamos uma figura nova para nosso boi e fizemos uma turnê pelo nordeste paraense, o que é muito positivo para nossa história. Pois é uma espécie de fortalecimento da nossa manifestação, mas sem esquecer que o verdadeiro intuito da nossa arte são as ruas”, detalhou o coordenador.

Com cerca de 40 brincantes, dois artesãos, seis costureiras e mais uma orquestra, o Boi Faceiro passou por evoluções e readaptações durante os anos. “Atualizamos as músicas, nosso padrão de cores, profissionalizamos nossa orquestra, hoje temos uma relação mais direta com os artesãos”, essas foram algumas das melhorias ditadas por Rondi sobre a evolução do Faceiro durante esses 25 anos.

O coordenador enfatizou ainda que a principal mensagem a ser passada através dessa arte é sobre o trabalho social realizado na vida das crianças e jovens envolvidos no projeto. “Deixa de ser apenas um espetáculo cultural e se transforma em um agente importante no desenvolvimento desses jovens na nossa cidade”, concluiu Rondi.

O brincante do Boi Faceiro, Lenon Monteiro, também acredita na importância dessa festa como agente de transformação na vida dos moradores da cidade. “Eu me sinto muito feliz de poder participar mais um ano dessa festa tão linda. É muito importante incentivar cada vez mais nossa própria cultura. Principalmente envolver crianças e jovens nesse projeto”, destacou.

Boi Tinga

Outra figura emblemática da cultura de São Caetano de Odivelas é o famoso “Boi Tinga”, um boi que se mantem vivo através de uma geração familiar, como afirmou seu coordenador, Lucival Marques. “Foi um legado de família repassado pelo meu avô e até hoje, mantemos viva essa tradição”, destacou. Em 2023, o boi completará 87 anos ativo nas ruas da cidade.

Lucival garantiu que é nítida a evolução do boi. “Hoje temos nosso próprio material. Temos um grupo que desde as 17h já está nas ruas. Todo ano, buscamos levar um propósito diferente para os nossos admiradores e brincantes”, garantiu.

Com um diferencial, o projeto “Tinga Júnior”, que leva essa cultura e essa tradição desde cedo para a realidade das crianças, o Boi Tinga acredita em no desenvolvimento através da arte. “Eu costumo dizer que o sangue do boi está na alma de cada um que nasce no meio dessa tradição”, relevou o coordenador e garante ainda que o mais importante é levar essa arte para além das fronteiras geográficas.

Agende-se

“Arraiá da Praça”

Data: 23 a 25/06

Local: Praça Claudio Rendeiro (São Caetano de Odivelas)

Programação completa:

23/06 (Sexta-Feira)

19:30h: Bois de Máscaras ESPANTADO MAHUÁ, NOVILHO e CARIBÚ

20:30h: Cantor Rogerinho RT

23h: Saída do Boi Tinga

23:00h: Kim Marques

00:00h: Camarote VIP

24/06 (Sábado)

20:00: Boi ZEBRA e Boi RESOLVIDO

22h: Jamilly Araújo

00h: Viviane Batidão

25/06 (Domingo)

17h: Saída do Boi Faceiro

19h: Boi de Máscaras mirim FACEIRO JUNIOR

23h: Jorginho e Banda

00h: Banda Warilou

